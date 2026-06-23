Клоп се прегърна с Меси и получи подарък от играч на Ливърпул

Бившият мениджър на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп бе пряк свидетел на историческия мач между Аржентина и Австрия (2:0) в Арлингтън, Тексас. Суперзвездата Лионел Меси реализира и двете попадения за "гаучосите", като постави нов рекорд за най-много отбелязани голове на Световни първенства - 18.
След последния съдийски сигнал Клоп, в ролята си на лице на Magenta TV на Светвоното първенство в САЩ, Канада и Мексико, и аржентниският халф на Ливърпул Алексис Мак Алистър, с когото работиха заедно на "Анфийлд", се прегърнаха, а полузащитникът свали фланелката си и я подари на харизматичния германски специалист. Клоп след това позира с нея, а междувременно се прегърна и с Меси.
Снимки: Gettyimages