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  3. Клоп се прегърна с Меси и получи подарък от играч на Ливърпул

Клоп се прегърна с Меси и получи подарък от играч на Ливърпул

  • 23 юни 2026 | 16:55
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Бившият мениджър на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп бе пряк свидетел на историческия мач между Аржентина и Австрия (2:0) в Арлингтън, Тексас. Суперзвездата Лионел Меси реализира и двете попадения за "гаучосите", като постави нов рекорд за най-много отбелязани голове на Световни първенства - 18.

След последния съдийски сигнал Клоп, в ролята си на лице на Magenta TV на Светвоното първенство в САЩ, Канада и Мексико, и аржентниският халф на Ливърпул Алексис Мак Алистър, с когото работиха заедно на "Анфийлд", се прегърнаха, а полузащитникът свали фланелката си и я подари на харизматичния германски специалист. Клоп след това позира с нея, а междувременно се прегърна и с Меси.

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Снимки: Gettyimages

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