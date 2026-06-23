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Невероятно съвпадение: Роналдо и Меси с идентично футболно дълголетие

  • 23 юни 2026 | 22:35
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Световното първенство по футбол стана свидетел на уникален исторически феномен, който за пореден път доказа, че Лионел Меси и Кристиано Роналдо се движат в абсолютен синхрон и неслучайно са двамата най-велики играчи в последните две десетилетия. След головете им през последните 48 часа, двамата великани записаха абсолютно еднакво времево дълголетие на световни финали. Разликата между първите им попадения на Мондиал през далечната 2006 година и последните им голове през настоящия юни 2026 година е точно 20 години и 11 дни – съвпадение, каквото историята на световния футбол никога не е виждала.

Кристиано Роналдо даде началото на своята забележителна голова сметка на световни първенства на 17 юни 2006 г., когато се разписа от дузпа срещу Иран. Точно 20 години и 11 дни по-късно, на 28 юни 2026 г., португалската суперзвезда отбеляза своите два гола срещу Узбекистан при разгрома с 5:0. С това постижение 41-годишният Роналдо циментира и свой собствен уникален рекорд – той стана единственият футболист на планетата, който успява да се разпише в шест различни издания на Световното първенство.

Лионел Меси извървя абсолютно същия времеви отрязък, след като вкара дебютния си гол на Мондиал на 16 юни 2006 г. при разгрома с 6:0 над Сърбия и Черна гора. Невероятното съвпадение се затвори на 27 юни 2026 г., когато 38-годишният аржентинец реализира две попадения срещу Австрия (2:0), фиксирайки разликата от първия си гол на същите 20 години и 11 дни. Благодарение на силния си старт на настоящия турнир, Меси вече има общо 18 гола на световни финали, което го превърна в едноличен голмайстор №1 в цялата история на световните първенства.

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