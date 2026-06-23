Половинката на Меси отпразнува рекордните му попадения с трогателно послание

Лионел Меси стана най-добрият голмайстор в историята на Световните първенства, след като отбеляза два гола при победата на Аржентина с 2:0 над Австрия в Далас. 38-годишната аржентинска звезда надмина германеца Мирослав Клозе, достигайки общо 18 гола в надпреварата.

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Историческият момент беше наблюдаван на живо от семейството му: съпругата му Антонела Рокуцо, и трите деца на двойката, Тиаго (13 години), Матео (10) и Чиро (8), присъстваха на трибуните, за да подкрепят аржентинския капитан.

🇦🇷🙌❤️ "QUÉ PRIVILEGIO VERTE HACER HISTORIA UNA Y OTRA VEZ": mensaje de Antonela Roccuzzo tras el nuevo récord de Messi como máximo goleador en la historia de los mundiales pic.twitter.com/i8QsEQHI5a — Diario Olé (@DiarioOle) June 22, 2026

След мача Антонела използва социалните мрежи, за да остави емоционално послание до съпруга си. „Каква привилегия е да те виждам да пишеш история отново и отново“, написа тя в публикация в Instagram, придружено от репликата: „Обичам те!“

Публикацията включваше снимки на семейството, всички облечени с резервната фланелка на аржентинския национален отбор с номер 10 и името на Меси на гърба. Антонела сподели и свои снимки от VIP ложа, подчертавайки фамилията на съпруга си на фланелката си.

Меси излезе на терена, след като още преди срещата се бе изравнил с Мирослав Клозе. Капитанът на Аржентина отбеляза хеттрик в откриващия мач на турнира срещу Алжир (3:0) и преди днешната среща имаше изравнен рекорд от 16 точни попадения на световни финали. В този мач звездата на Интер Маями дори пропусна възможност да счупи рекорда още в 9-ата минута, като пропусна дузпа.

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Снимки: Imago