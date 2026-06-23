Жиру: Около себе си Меси има играчи, които са готови да умрат за него

Бившият национал на Франция Оливие Жиру се включи в похвалите към Лионел Меси, който на прага на 39-ия си рожден ден изумява на Мондиала. Нападателят реализира пет гола в първите две срещи на тима, демонстрирайки перфектна форма.

“Около себе си Меси има играчи, които непрекъснато го търсят - заяви Жиру, цитиран от “Би Би Си”. - Те играят за него и за тях това е огромна чест! Изпитват огромно уважение към него и за тях е истинска привилегия да бъдат негови съотборници. Те са готови да умрат на терена за него и да дадат всичко от себе си, за да спечелят още една световна титла последователно. Той е по-решаващ от всякога.

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“Лео става все по-добър с възрастта. Пет гола за Аржентина в два двубоя, като е единственият реализатор на тима. Той винаги е на точното място в точния момент. Намира се в центъра на всичко, за да създава положения и да диктува играта“, добави французинът.

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