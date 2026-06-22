Край! Меси подобри рекорда на Клозе и вече е с най-много голове в историята на световните финали

Суперзвездата на Аржентина и световния футбол Лионел Меси прати в историята рекорда на Мирослав Клозе от 16 гола на световни първенства, като вече е единственият футболист със 18 попадения на Мондиали.
Лео Меси покори нов връх и класира Аржентина напред
Това стана факт, след като капитанът на „гаучосите“ вкара на два пъти днес на Австрия за победата с 2:0, с което изпревари постижението на германския нападател, което не бе подобрявано от 2014 г. Така вечее Меси има пет гола на Мондиал 2026 след хеттрика му в първия мач от груповата фаза с Алжир (3:0). По-рано в срещата с австрийците играчът на Интер Маями пропусна и дузпа, но след това се реваншира по най-добрия начин.
Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.
Зад аржентинеца и Клозе в класацията за голове на Мондиали се нареждат Роналдо Назарио (15), Герд Мюлер (14) и Килиан Мбапе (14), като французинът също има шансове да увеличи головата си сметка и дори да надмине самия Меси.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages