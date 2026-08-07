Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бразилският защитник Бремер потуши спекулациите относно бъдещето си, настоявайки, че никога не е искал да напусне Ювентус и остава ангажиран с амбициите на клуба, съобщава италианският вестник "Гадзета дело Спорт".

"Добре съм. Очевидно все още не съм в най-добрата си форма, тъй като започнах подготовка по-късно. Но чувствам, че скоро ще се върна във форма и чувствам, че отборът е правилният", добави той.

Bremer: "Non ho mai chiesto alla Juventus di essere ceduto, sarebbe come scappare"#SkySport https://t.co/FzOBX5CMms — skysport (@SkySport) August 7, 2026

По повод свои думи от преди, че Ювентус не може да се задоволи с борба за четвъртото място, Бремер уточни: "Искам да изясня този момент. Не казах тези неща, защото търсех извинение да си тръгна. Ако не друго, се опитвах да изразя амбицията си. Искам Ювентус да се върне там, където му е мястото.“

Относно собственото си бъдеще, централният защитник беше категоричен, че не е настоявал за трансфер: "Не съм искал от Ювентус да ме продаде. Особено в труден момент, за клуба и за мен, никога не би ми минало през ума. Това би било като да бягам. Ако един ден се разделя с Ювентус, може би когато остарея, ще си тръгна с високо вдигната глава.

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