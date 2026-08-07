Левски отряза Олимпиакос за Акрам Бурас

От Левски са отхвърлили първа конкретна оферта от гръцкия гранд Олимпиакос за алжирския полузащитник Акрам Бурас. Това твърди журналистът от "Франс Футбол" Набил Джелит. Той има репутацията на специалист по трансферите на играчите от Северна Африка, какъвто е халфът на "сините".

L'Olympiakos a formulé une première offre pour Akram Bouras. Rejetée par le Levski Sofia qui souhaite conserver son milieu relayeur algérien de 24 ans... D'autres clubs sont intéressés pour ce joueur en progrès depuis son départ d'Algérie. Rien à exclure d'ici le 31. #Mercato pic.twitter.com/bgtrDoYWKL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 6, 2026

Според него българският шампион иска за момента да задържи един от най-добрите си футболисти, като отборът все още е в Шампионската лига и предстои да се види в основната фаза на кой турнир в Европа ще участват "сините". Трансферният прозорец в повечето големи първенства на Стария континент затваря на 31 август, като дотогава може да се реши бъдещето на Бурас. Не се споменава предложената за него сума, но тя не може да е по-малка от 2 милиона евро.

Базел и АЕК следят звезда на Левски

Акрам Бурас е следен и от други клубове в Европа, сред които са френският Ланс, швейцарският Базел и гръцкият АЕК. Самият Бурас в момента е контузен, като има частично мускулно разкъсване и ще пропусне и мачовете на Левски в плейофната фаза на европейските турнири. 24-годишният алжирец, който е част от разширения състав на националния тим на страната си, дойде на "Герена" в края на миналото лято и веднага се превърна в основен футболист в тима на Хулио Веласкес, който се представя еднакво добре и в двете фази на играта.

Трансферът на Станич в Олимпиакос се бави заради агента му

Интересно е, че Олимпиакос имаше и все още има сериозен интерес към още един чужденец в българското първенство - звездата на Лудогорец Петър Станич. Цената на сърбина обаче е много висока и двата клуба не могат да стигнат до окончателно съгласие.

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