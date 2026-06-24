Прилага ли се новото правило на ФИФА еднакво за всички

Световното първенство през 2026 година вече има своя първи сериозен спор около едно от новите правила на ФИФА – дали строгите наказания ще важат за всички или основно за по-малките отбори? Националът на Парагвай Мигел Алмирон стана първият футболист в историята, изгонен заради прикриване на устата по време на конфликтна ситуация на терена. Крилото получи директен червен картон след намесата на ВАР в двубоя срещу Турция, след като камерите уловиха как говори на съперник, покривайки устата си с ръка.

Според новите разпоредби на ФИФА подобно действие може да бъде наказвано с директен червен картон, тъй като организацията се опитва да ограничи възможността за прикриване на обидни или дискриминационни реплики. Същото нещо обаче не донесе абсолютно никакви санкции на звездите на Аржентина Лионел Меси и на Англия Джуд Белингам. И докато за капитана на световните шампиони има известно оправдание, тъй като беше в разговор със своя съотборник Хулиан Алварес, остава въпросът как може да се установи дали в конкретния случай не са били отправяни обидни коментари към противниковия отбор или конкретен футболист?

Още по-любопитен е фактът, че подобен случай, много наподобяващ този, заради който пострада Алмирон, имаше и в двубоя между Англия и Гана. Джуд Белингам също бе забелязан да прикрива устата си по време на напрегнат разговор на терена, но и той не получи червен картон.

Точно това поражда сериозни въпроси около прилагането на новото правило. Докато Алмирон се превърна в първата жертва на новата разпоредба, звезди като Меси и Белингам избегнаха наказания, което неминуемо даде повод за коментари сред феновете. Не е ли редно, когато има правила, те да важат за всички, а не да бъдат прилагани в зависимост от статута на футболистите или отборите, в които се състезават?

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