Щастливият Меси: Наслаждавам се на момента

Звездата на аржентинския национален отбор Лионел Меси сподели своите впечатления след победата с 2:0 над Австрия във втория кръг от група "J" на Световното първенство. Меси вкара и двата гола, като вече има 18 на световни финали и по този начин той стана едноличен лидер в престижната класация.

„На първо място, много съм щастлив от тази победа. Тя беше изключително важна и дойде след тежка битка. Сега можем да гледаме по-спокойно напред. Ядосах се заради пропуснатата дузпа, но успях да се поправя“, заяви Меси.

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„На това Световно първенство всички мачове са равностойни и напрегнати. Наслаждавам се на момента и нямам търпение да отпразнувам успеха заедно със съотборниците си“, допълни лидерът на "гаучосите".

След изиграването на втория кръг Аржентина е лидер в класирането на групата с актив от 6 точки.

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Снимки: Gettyimages