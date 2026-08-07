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Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
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Арсенал и Манчестър Юнайтед проявяват сериозен интерес към младия нападател на Интер Франческо Пио Еспозито. Според “Сън” скаути на двата клуба са наблюдавали на живо изявите на 21-годишния футболист по време на дербито срещу Милан в Пърт преди два дни.

Изданието твърди, че лондончани от доста време следят изявите на Еспозито, който вече е национал на Италия. Микел Артета иска да подсили тима си в атака, още повече че Габриел Жезус и Габриел Мартинели най-вероятно ще напуснат през това лято. Мениджърът иска физически здрав централен нападател, който да тормози централните защитници на съперника. Еспозито отговаря на търсения профил.

Според “Сън” скаутите на Манчестър Юнайтед също са съставили обширно досие на Еспозито, но за момента клубът не планира да бърза с офертата.

От Интер твърдят, че Еспозито е непродаваем и планът е съвсем скоро той да подпише нов договор с клуба. Въпреки това източникът твърди, че ръководството на “нерадзурите” е определило негласно цена, срещу която може да се раздели с Еспозито. Тя е от порядъка на 85 милиона евро.

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Снимки: Imago

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