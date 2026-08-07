ЦСКА пусна билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) и призова феновете да напълнят Националния стадион

Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. "Армейците" направиха голяма крачка към плейофите, след като спечелиха с 3:0 първия мач, който се игра в Батуми.

От клуба призовават своите привърженици да напълнят стадион "Васил Левски" за мача, след който тимът на Христо Янев може да си гарантира минимум участие в основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир - Лига на конференциите.

Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

Ето какво пишат "червените":

"Армейци,

След снощната лекция в Батуми остана само една крачка до голямото завръщане на ЦСКА в Европа – с мачове поне до Коледа! Да я направим заедно, както винаги - рамо до рамо, на терена и на трибуните! Очаква ни вечер, за която ще се говори дълго. Да напълним стадиона и да напишем поредната славна глава от историята на българския евробоец!

Сенси предупреди ЦСКА за реванша

Билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) на 13 август (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" вече са в продажба онлайн. Физически ще са налични на касите на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 9 август, неделя (работно време 12:00-21:15 ч.), между 10 и 12 август (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в деня на мача - 13 август, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме.

Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА от 9 до 13 август включително (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в партньорската мрежа на Eventim.

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Цените на билетите са както следва:



• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

• Сектор А, Ложи – 25 евро

• Сектор А – 20 евро

• Сектор В – 20 евро

• Сектор Г – 12 евро

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация".

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