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ЦСКА пусна билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) и призова феновете да напълнят Националния стадион

  • 7 авг 2026 | 10:15
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Слушай на живо: ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. "Армейците" направиха голяма крачка към плейофите, след като спечелиха с 3:0 първия мач, който се игра в Батуми.

От клуба призовават своите привърженици да напълнят стадион "Васил Левски" за мача, след който тимът на Христо Янев може да си гарантира минимум участие в основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир - Лига на конференциите.

Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби
Силен ЦСКА! Голяма червена вечер! Армейците сгазиха Макаби

Ето какво пишат "червените":

"Армейци,

След снощната лекция в Батуми остана само една крачка до голямото завръщане на ЦСКА в Европа – с мачове поне до Коледа! Да я направим заедно, както винаги - рамо до рамо, на терена и на трибуните! Очаква ни вечер, за която ще се говори дълго. Да напълним стадиона и да напишем поредната славна глава от историята на българския евробоец!

Сенси предупреди ЦСКА за реванша
Сенси предупреди ЦСКА за реванша

Билетите за реванша срещу Макаби (Тел Авив) на 13 август (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски" вече са в продажба онлайн. Физически ще са налични на касите на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от 9 август, неделя (работно време 12:00-21:15 ч.), между 10 и 12 август (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в деня на мача - 13 август, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме.

Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА от 9 до 13 август включително (работно време 10:00-19:00 ч.), както и в партньорската мрежа на Eventim.

Христо Янев: Поздравявам момчетата, но трябва да останем смирени
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Цените на билетите са както следва:

• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро
• Сектор А, Ложи – 25 евро
• Сектор А – 20 евро
• Сектор В – 20 евро
• Сектор Г – 12 евро

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация".

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