Клозе след рекорда на Меси: Поздравления, шампионе!

Бившият германски национал Мирослав Клозе поздрави Лионел Меси, който подобри рекорда му за най-много голове в историята на световните първенства.

Аржентинският капитан отбеляза своите 17-и и 18-и гол на Мондиал по време на мача срещу Австрия, завършил 2:0.

Предишният рекорд за най-много попадения на световни финали принадлежеше именно на Клозе, който има 16 гола на сметката си.

„Винаги съм казвал, че Меси не е никак лош“, заяви с чувство за хумор Клозе.

„За мен Лионел Меси е най-великият футболист на всички времена! Поздравления, шампионе!“, добави германската легенда.

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