Шакира поздрави Меси след победата на Аржентина

Попзвездата Шакира, която изгледа на живо в компанията на синовете си победата на Аржентина над Австрия на Световното първенство, поздрави капитана на тима Лионел Меси. Защитаващият титлата си шампион спечели с 2:0, като и двете попадения бяха дело на 38-годишния нападател, който в същото време подобри и голмайсторския рекорд на световни финали.

🇦🇷 Shakira shows up… Messi scores twice.



She took a break from her tour to watch Argentina in Dallas with her sons… and the GOAT immediately dropped a brace in a 2-0 win.



Writer: Valpic.twitter.com/hJWpTQs2uA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 23, 2026

"Много се гордея с теб, Лео, и с всичко, което си постигнал за семейството си, страната си и цялата латино общност. Твоята отдаденост и посветеност са вдъхновение за мнозина. Продължавай да блестиш", написа Шакира в профила си в Инстаграм. Именно колумбийската певица изпълнява официалната песен на Мондиал 2026 Dai Dai.

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Снимки: Gettyimages