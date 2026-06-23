Шакира поздрави Меси след победата на Аржентина

Попзвездата Шакира, която изгледа на живо в компанията на синовете си победата на Аржентина над Австрия на Световното първенство, поздрави капитана на тима Лионел Меси. Защитаващият титлата си шампион спечели с 2:0, като и двете попадения бяха дело на 38-годишния нападател, който в същото време подобри и голмайсторския рекорд на световни финали.
"Много се гордея с теб, Лео, и с всичко, което си постигнал за семейството си, страната си и цялата латино общност. Твоята отдаденост и посветеност са вдъхновение за мнозина. Продължавай да блестиш", написа Шакира в профила си в Инстаграм. Именно колумбийската певица изпълнява официалната песен на Мондиал 2026 Dai Dai.
Снимки: Gettyimages