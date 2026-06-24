Меси не отписа свое участие и на Мондиал 2030

Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси не отписа възможността да участва и на Мондиал 2030. Именно днес нападателят навърши 39 години, а само преди два дни стана едноличен голмайстор номер 1 в историята на Световното първенство със своите 18 попадения.
Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години
След победата над Австрия с 2:0, в която Меси отбеляза и двата гола за своя тим, той отговори на въпрос на репортер дали планира да играе още няколко години. “Да, да… Ще продължа, докато мога да давам своя принос, да се чувствам добре физически и да помагам на съотборниците си… Така че ще продължа да играя”, отговори той. След това капитанът на “Албиселесте” беше попитан по-конкретно дали планира да участва и на следващото Световно първенство. “Не знам. Честно казано, не мисля за това в момента. Струва ми се малко далече във времето… Но, както съм казвал, живея ден за ден, така че сега съм фокусиран върху настоящето”, отвърна Меси.
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