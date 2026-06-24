Стоичков към Меси: Нека всеки да празнува рожден ден като теб

Христо Стоичков беше сред първите, които поздравиха Лионел Меси за рождения му ден. Днес великият аржентинец навършва 39 години.

“Бих пожелал на всеки да празнува по такъв начин своя рожден ден! Лео Меси, ти си гений и ние сме щастливци да те гледаме! Желая всичко най-хубаво на теб и цялото ти семейство! Бъди жив и здрав, не спирай да ни радваш! Честит рожден ден, приятелю!”, написа българската легенда в профила си във Фейсбук.

Към публикацията Ицо споделя своя снимка с футболиста с екипа на настоящия му клуб Интер Маями.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Иначе в момента Меси е главен герой и на Мондиала, където вече има пет гола след само два мача.

Камата след поредното постижение на Меси: Всички спорове са излишни

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google