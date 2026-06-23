Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Суперфенка на Меси обеща да си направи татуси на интимни места, ако Аржентина спечели Световното първенство

Суперфенка на Меси обеща да си направи татуси на интимни места, ако Аржентина спечели Световното първенство

  • 23 юни 2026 | 14:44
  • 325
  • 0

Инфлуенсърът Сузи Кортес, известна като една от най-отдадените и противоречиви фенки на Лионел Меси, обеща безпрецедентна почит, ако Аржентина отново спечели Световното първенство. Според Кортес, празненството ще надмине всички демонстрации на подкрепа, които е правила досега за футболната звезда.

„Вече си направих татуировки, за да отпразнувам постиженията на Меси, но този път искам да направя нещо още по-голямо и запомнящо се“, заяви тя пред Band. „Планирам нови татуировки на интимни части от тялото си и вярвам, че това ще бъде почит, която ще изненада и шокира света“.

Обещанието идва от човек, чието възхищение към Меси вече е създавало заглавия в различни страни. Кортес придоби международна известност по време на годините на доминация на играча в Барселона, като редовно отбелязваше неговите постижения със снимки, публикации в социалните мрежи и татуировки, посветени на аржентинския капитан.

Въпреки че е бразилка, Сузи Кортес ясно заяви, че нейната лоялност е към аржентинския национален отбор. „Винаги съм се идентифицирала повече с аржентинския футбол, със страстта на феновете и с историята на националния отбор“, обясни тя. „Аз съм голяма почитателка на Лионел Меси и следя кариерата му от много години“.

Освен татуировките, Кортес намекна, че има още изненади, подготвени за турнира. „Подготвям някои специални акции и изненади за мачовете на Аржентина в Съединените щати“, каза тя. „Тези, които ме следват, знаят, че обичам да преживявам футбола със страст, креативност и много добро настроение“.

Тези планове се появяват в контекста на стари твърдения, включващи съпругата на Меси, Антонела. Кортес многократно е заявявала, че Антонела я е блокирала в социалните мрежи преди години, след като публично е изразила възхищението си от играча. Моделът твърди също, че този спор е допринесъл за това да ѝ бъде попречено да присъства на финала на MLS Cup през 2025 г. на Интер Маями, инцидент, който тя описва като унизителен.

Бившата "Мис Бум Бум" на Бразилия също е била замесена в полемика с Жерард Пике — твърди се, че е била една от жените, на които бившият испански национал е изпращал голи снимки, докато все още е бил заедно с Шакира.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Булевард

Бившата на Икарди се показа гола от леглото

Бившата на Икарди се показа гола от леглото

  • 23 юни 2026 | 10:05
  • 3714
  • 2
Ирина Шейк напомни за себе си с изумителни снимки

Ирина Шейк напомни за себе си с изумителни снимки

  • 23 юни 2026 | 09:59
  • 1549
  • 1
Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

  • 23 юни 2026 | 09:55
  • 5381
  • 12
Джорджина лъсна на корицата на модно списание по бански

Джорджина лъсна на корицата на модно списание по бански

  • 23 юни 2026 | 09:54
  • 1426
  • 1
Половинката на Меси отпразнува рекордните му попадения с трогателно послание

Половинката на Меси отпразнува рекордните му попадения с трогателно послание

  • 23 юни 2026 | 01:50
  • 4453
  • 5
Секси певица се разгорещи в нов пост

Секси певица се разгорещи в нов пост

  • 22 юни 2026 | 16:55
  • 3278
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 7059
  • 8
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 9639
  • 20
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 6946
  • 26
Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

  • 23 юни 2026 | 13:59
  • 943
  • 2
Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

  • 23 юни 2026 | 05:00
  • 42916
  • 23
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 5158
  • 4