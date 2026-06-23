Суперфенка на Меси обеща да си направи татуси на интимни места, ако Аржентина спечели Световното първенство

Инфлуенсърът Сузи Кортес, известна като една от най-отдадените и противоречиви фенки на Лионел Меси, обеща безпрецедентна почит, ако Аржентина отново спечели Световното първенство. Според Кортес, празненството ще надмине всички демонстрации на подкрепа, които е правила досега за футболната звезда.

„Вече си направих татуировки, за да отпразнувам постиженията на Меси, но този път искам да направя нещо още по-голямо и запомнящо се“, заяви тя пред Band. „Планирам нови татуировки на интимни части от тялото си и вярвам, че това ще бъде почит, която ще изненада и шокира света“.

Обещанието идва от човек, чието възхищение към Меси вече е създавало заглавия в различни страни. Кортес придоби международна известност по време на годините на доминация на играча в Барселона, като редовно отбелязваше неговите постижения със снимки, публикации в социалните мрежи и татуировки, посветени на аржентинския капитан.

Въпреки че е бразилка, Сузи Кортес ясно заяви, че нейната лоялност е към аржентинския национален отбор. „Винаги съм се идентифицирала повече с аржентинския футбол, със страстта на феновете и с историята на националния отбор“, обясни тя. „Аз съм голяма почитателка на Лионел Меси и следя кариерата му от много години“.

Освен татуировките, Кортес намекна, че има още изненади, подготвени за турнира. „Подготвям някои специални акции и изненади за мачовете на Аржентина в Съединените щати“, каза тя. „Тези, които ме следват, знаят, че обичам да преживявам футбола със страст, креативност и много добро настроение“.

Тези планове се появяват в контекста на стари твърдения, включващи съпругата на Меси, Антонела. Кортес многократно е заявявала, че Антонела я е блокирала в социалните мрежи преди години, след като публично е изразила възхищението си от играча. Моделът твърди също, че този спор е допринесъл за това да ѝ бъде попречено да присъства на финала на MLS Cup през 2025 г. на Интер Маями, инцидент, който тя описва като унизителен.

Бившата "Мис Бум Бум" на Бразилия също е била замесена в полемика с Жерард Пике — твърди се, че е била една от жените, на които бившият испански национал е изпращал голи снимки, докато все още е бил заедно с Шакира.

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