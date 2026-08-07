Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 правят един от най-добрите сезони за българските отбори в евротурнирите. През настоящата кампания родните тимове, включително и вече отпадналият Лудогорец, имат общо 15 мача.

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"Сините" изиграха 5 срещи в Шампионската лига дотук, като в тях записаха три победи и две равенства. Тимът на Хулио Веласкес спечели и трите си домакинства - срещу Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова) и Кайрат. Ремитата дойдоха при гостуванията на първите два съперника.

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Със същия актив е и ЦСКА, който късно снощи направи голяма крачка към плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа, след като се наложи с категоричното 3:0 над Макаби (Тел Авив) в Батуми. Другите два успеха на "армейците" са срещу Дери Сити, а срещу Карабах момчетата на Христо Янев направиха две нулеви равенства, след които победителят трябваше да бъде решен с дузпи. При тях 31-кратните шампиони на България бяха по-точни и продължиха напред.

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ЦСКА 1948 също продължава без поражение своя поход в Лигата на конференциите, където "червените" вече се справиха с един противник. Футболистите на Александър Александров елиминираха Спартак (Търнава) след изпълнение на дузпи, след 0:0 в Словакия и 0:0 на Националния стадион "Васил Левски". Преди два дни столичани не се дадоха и на Панатинайкос при гостуването си в Атина, като до този момент балансът им на международната сцена е 0-3-0.

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

Единствената загуба на български отбор в Европа тази кампания е на Лудогорец от Апоел (Тел Авив). "Орлите" отстъпиха с 0:2 при гостуването си в Унгария, а в реванша на "Хювефарма Арена" двата тима завършиха при 2:2 и с общ резултат 2:4 разградчани отпаднаха от ЛК.

🇧🇬 Ludogorets is the only Bulgarian team that lost a European match this season.



Remaining three 🇧🇬 teams are unbeaten in 13 matches combined! pic.twitter.com/A9WGvWfBan — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 6, 2026

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