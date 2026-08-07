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Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
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Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Футболната федерация на Република Корея е предоставяла сексуални забавления на чуждестранни съдии между 2011 и 2012 г., съобщи информационната агенция Yonhap, позовавайки се на одитен доклад. Според въпросния доклад, съставен от Министерството на културата, спорта и туризма през 2016 г., корейската футболна централа е използвала корпоративни кредитни карти, за да плаща за сексуални забавления в масажни салони и други заведения за възрастни в Сеул и други градове, които са били домакини на международни мачове между март 2011 г. и март 2012 г. Тези мачове включват квалификации за Олимпийските игри през 2012 г. в Лондон и Световното първенство през 2014 г. в Бразилия. Република Корея няма загуба в тези седем мача с пет победи и две равенства.

Според Yonhap около дузина съдии и координатори на мачове са получили такива услуги и те са били от Япония, Обединените арабски емирства, Иран, Бахрейн и Узбекистан. Бивши служители на федерацията заявиха пред  JTBC, че подобна практика е била често срещана по това време и че някои съдии са настоявали специално да бъдат обслужени в заведения за възрастни. Според информацията на Yonhap, случаите вече са били идентифицирани през 2016 г., но не са били публично оповестени по това време. Въпреки че масажните салони, предлагащи сексуални услуги, са широко разпространени в Южна Корея, проституцията е забранена. Освен това, правилникът на международните футболни асоциации забранява всякаква форма на финансово възнаграждение за съдиите.

KFA в момента е под силен политически натиск. В четвъртък властите нахлуха в офисите на федерацията като част от разследване на назначаването на бившия треньор на мъжкия национален отбор Хон Мюн Бо. Полицията иззе документи, които според тях ще помогнат да се определи дали е имало неправомерна намеса и възпрепятстване от страна на ръководителите на KFA, включително бившия ѝ шеф Чун Мон-гю, по време на процеса на преговорите с треньора.

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Снимки: Imago

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