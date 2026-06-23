Защо тази крикет нация е толкова луда по Меси и Аржентина

От всички странни неща, които сте чували за Световното първенство, от всички чудати и прекрасни истории за това как този налудничав стар спорт може да влияе на човешкото поведение, има ли нещо толкова объркващо, колкото връзката на Бангладеш с националния отбор на Аржентина по футбол?

Тази нация от 169 милиона души, граничеща на север, изток и запад с Индия, винаги е била известна повече с крикета, отколкото с футбола. Затова невинаги е лесно да се разбере защо по улиците на столицата Дака, в частност, по време на това Световно първенство човек лесно може да си помисли, че се намира в квартал на Буенос Айрес.

Crazy 🇦🇷 Argentina fans watch party at Feni, Bangladesh 🇧🇩 pic.twitter.com/HqjMm7Lx3W — Md. Osman Gani ✍️⚽ (@OsmanGani89) June 20, 2026

Цели редици жилищни блокове са окичени в националните цветове на Аржентина — небесносиньо и бяло. Стенописи отдават почит на Диего Марадона. Аржентинското национално знаме, Bandera Oficial de Ceremonia, е навсякъде — по балкони, кули, улични лампи. Можете дори да се качите на рикша с аржентинска тематика, ако ви се прииска да се повозите на седалка, украсена с образа на Лионел Меси.

The Athletic отрази този феномен по време на последното Световно първенство в Катар, когато милиони бангладешци стояха будни цяла нощ за най-голямото парти — празненството, с което отбелязаха как Меси най-накрая вдига трофея.

„Може да бъде лудост“, казва Соумик Сахеб, един от бангладешците, които признават, че имат симптомите на нещо, което изглежда като много силна форма на световна футболна треска. „Всеки път, когато Аржентина играе, се поставят големи екрани. Като фестивал е.

Има десетки хиляди хора навън и ако Аржентина победи, всеки път всичко завършва с шествие по улиците. Три сутринта е, всички спят, всички магазини са затворени. Но всички се събуждат. Дори кучетата, които след полунощ буквално нямат никого освен себе си, сигурно си мислят: ‘Защо, за бога, има толкова много хора по улиците по това време?’“

И това не е просто едностранна любов. По време на турнира Аржентинската футболна федерация изпрати съобщение чрез X, за да благодари на бангладешците за подкрепата им. Някои аржентински журналисти започнаха да публикуват туитове на бенгалски, както и на испански, за да може новата им аудитория да следи последните новини.

Лионел Скалони, селекционерът на Аржентина, дори беше попитан за това на пресконференция. „Това, което предава фланелката на националния отбор, е лудост“, каза той. „Гордеем се, че хората в Бангладеш подкрепят Аржентина по този начин.“

Още по-любопитно е, че феновете на Аржентина решиха да направят нещо в замяна. Един от тях създаде Facebook група в подкрепа на националния отбор на Бангладеш по крикет. Групата се казваше „Fans Argentinos de la seleccion de cricket de Bangladesh“ и пет дни след създаването си имаше 119 000 последователи.

Ако ви е трудно да разберете откъде идва всичко това, може би си струва да си припомним, без да бъдем твърде жестоки, че самият Бангладеш е доста слаб във футбола.

Бангладеш е на 181-во място от 211 отбора в световната ранглиста на FIFA, между Белиз и Доминика, и никога не се е доближавал до класиране за Световно първенство. Така че, при липсата на собствени футболни герои, хората в Бангладеш е трябвало да намерят други отбори, които да подкрепят със страст.

Традиционно това означава Бразилия, чиито мачове също привличат огромна публика и улични шествия — от Дака до Кхулна, от Читагонг до Рангпур и на много места между тях. Ако не видите улица, украсена в цветовете на Аржентина, вероятно ще попаднете на жълтото, зеленото и синьото на Бразилия. Просто вижте сцените, когато петкратните шампиони играха срещу Хаити в последния си мач от групата.

Но повече от всеки друг един човек накланя везните на общественото мнение, предизвиквайки масови празненства, след като обяви присъствието си на турнира това лято с хеттрик срещу Алжир.

„Защото обичаме Меси“, каза пред The Athletic на последния турнир Шахбадж Ахмед, бангладешки магазинер, живеещ в Катар. „Първо е Аржентина, после Бразилия, защото всички обичат Меси толкова много.“

Ахмед държеше магазин за парфюми в Souq Waqif, сред лабиринта от магазини в центъра на Доха, където можеше да се купи всичко — от наргилета до подправки и футболни фланелки, които, иронично, може би бяха произведени в Бангладеш. Той често носеше фланелка на Аржентина зад щанда и присъстваше на всеки мач от груповата фаза по пътя им към финала. „Бях зад вратата на мача срещу Австралия, когато Меси вкара. Беше емоционално, любимият ми момент.“

Същото беше и в близката фен зона. Хиляди фенове празнуваха на Корниш — крайбрежната алея около брега на Доха. Мнозина носеха фланелки на Аржентина и развяваха знамена на Бангладеш.

Но произходът на тази отдаденост всъщност стига по-назад. „Гледам Аржентина от детството си, дори на Световното първенство през 2002 г., когато почти нямаше интернет“, казва Сахеб. „Това, което се случва сега, не е само заради Меси, въпреки че много хора мислят така.“

Истината, казва той, е, че тази страст се е предавала през различни поколения и през цялото време е набирала скорост. „В началото на 80-те години в Бангладеш нямаше цветни телевизори. За много хора единственият начин да научат за Световното първенство беше чрез вестниците. После дойде турнирът през 1986 г. и там беше Марадона — в цвят. Това беше турнирът на Аржентина. Това беше турнирът на Марадона. Бяхме пленени.“

Видеа, публикувани в интернет, показват хиляди фенове на Аржентина, които заливат улиците на Бангладеш, за да празнуват. А може би, вярват някои, е помогнало и това, че голът на Марадона с „Божията ръка“ преди 40 години беше срещу Англия — държавата, която някога е колонизирала Бангладеш. Казва се, че някои бангладешци са изпитвали съчувствие към Аржентина заради конфликта за Фолклендските острови четири години по-рано.

MESSI FEVER TAKES OVER BANGLADESH 🇧🇩😱



Hundreds of football fans gathered in Bangladesh to watch Argentina’s World Cup debut, proving once again that Messi’s global impact reaches every corner of the planet 🏆🇦🇷🔥#LionelMessi #Argentina #WorldCup2026 #Football #Bangladesh pic.twitter.com/Fgb0xNjIRK — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) June 17, 2026

Единственото, което наистина може да се каже със сигурност, е, че тези хора са напълно отдадени.

„Това са хора, които се събуждат в 2 през нощта, за да гледат как играе Аржентина“, казва Рой Немер, основателят на Mundo Albiceleste — сайт за привърженици на Аржентина. „Хора, които боядисват къщите си в небесносиньо и бяло, за да покажат подкрепата си. Това е умопомрачително.

Имаше дори хора в Буенос Айрес, които празнуваха победа в мач от групите, развявайки знамето на Бангладеш. Представете си го. Спортът наистина може да обединява различни култури и да събира хората.“

На Немер вероятно може да му бъде простено, че звучи леко смаян: нужно е малко време човек да свикне с идеята, по неговите думи, че „фенове от напълно различна култура, които говорят напълно различен език, приемат една страна като своя“. Той също така отбелязва, че има и други азиатски държави, като Непал и Малайзия, където Аржентина е предпочитаният отбор. Това е източник на гордост, казва той, за трикратните световни шампиони: „Има повече хора в Бангладеш и Индия, които подкрепят Аржентина, отколкото аржентинци в Аржентина.“

Връзката вече е толкова здраво установена, че El Destape, една от медиите в Аржентина, отрази международен мач по крикет между Бангладеш и Индия през 2021 г. „От Аржентина поздравяваме Бангладеш за тази огромна победа“, радостно обяви медията.

Един телевизионен водещ в Бангладеш прочете новините през първата седмица на Световното първенство в Катар, облечен с фланелка на Аржентина. Друг бангладешец създаде аржентинско знаме, което — без майтап — беше дълго над половин миля. Той и малка армия от съмишленици го носиха на шествие по улиците на Дака.

Когато Аржентина игра срещу Бразилия във финала на Копа Америка през 2020 г., имаше съобщения за сблъсъци между враждуващи фенове. Няколко души бяха ранени. Това обаче не се случи пред „Маракана“ — стадиона в Рио де Жанейро, където всъщност се играеше мачът. Не, тези огнища на напрежение бяха в Бангладеш, на 9500 мили разстояние.

„Полицията трябва да разделя Дака на различни зони“, обяснява Сахеб, описвайки сцените, когато двата гиганта на южноамериканския футбол се срещат. „Има зона за феновете на Аржентина и друга за феновете на Бразилия. Съперничеството е много силно. Просто сме много далеч от мястото, където се играят мачовете.“

Материал на Даниел Тейлър за The Athletic

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