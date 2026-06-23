“Гинес” призна четири рекорда на Меси от мача срещу Австрия

От книгата със световните рекорди на “Гинес” не пропуснаха да отчетат поредните върхови постижения на Световно първенство, които суперзвездата Лионел Меси постави при победата на Аржентина с 2:0 над Австрия.

Клозе след рекорда на Меси: Поздравления, шампионе!

Със своите две попадения в двубоя 38-годишният нападател събра общо 18 на Мондиал и така се превърна във футболиста с най-много голове в цялата история на турнира, подобрявайки досегашния рекорд на германеца Мирослав Клозе, който се разписа 16 пъти. Освен това този мач беше 28-и за Меси на Световно първенство, като никой друг играч няма толкова срещи в надпреварата. Логично, аржентинецът е номер 1 и по изиграни минути на Мондиал със своите 2489. Снощната победа пък беше общо 18-а за него в турнира, което също е рекордно постижение.

All the records broken by Lionel Messi today:



Most FIFA World Cup finals goals by a football (soccer) player - 18



Most FIFA World Cup matches played in by an individual - 28



Most matches won by a player at the football (soccer) FIFA World Cup - 18



Most minutes played in the… — Guinness World Records (@GWR) June 22, 2026

Ако Аржентина и Меси продължават в същия дух в следващите си мачове, капитанът на “Албиселесте” може да подобри всеки един от тези четири рекорда, и то няколко пъти.

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Снимки: Gettyimages