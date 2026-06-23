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  3. “Гинес” призна четири рекорда на Меси от мача срещу Австрия

“Гинес” призна четири рекорда на Меси от мача срещу Австрия

  • 23 юни 2026 | 17:53
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От книгата със световните рекорди на “Гинес” не пропуснаха да отчетат поредните върхови постижения на Световно първенство, които суперзвездата Лионел Меси постави при победата на Аржентина с 2:0 над Австрия.

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Със своите две попадения в двубоя 38-годишният нападател събра общо 18 на Мондиал и така се превърна във футболиста с най-много голове в цялата история на турнира, подобрявайки досегашния рекорд на германеца Мирослав Клозе, който се разписа 16 пъти. Освен това този мач беше 28-и за Меси на Световно първенство, като никой друг играч няма толкова срещи в надпреварата. Логично, аржентинецът е номер 1 и по изиграни минути на Мондиал със своите 2489. Снощната победа пък беше общо 18-а за него в турнира, което също е рекордно постижение.

Ако Аржентина и Меси продължават в същия дух в следващите си мачове, капитанът на “Албиселесте” може да подобри всеки един от тези четири рекорда, и то няколко пъти.

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Снимки: Gettyimages

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