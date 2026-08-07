Гинко Василев пред Sportal.bg: Най-важното е Левски да е зад нас

Президентът на ЦСКА Гинко Василев прие предизвикателството на Sportal.bg да отговори на всички въпроси свързани с баскетболния клуб, както и да коментира положението в Sesame НБЛ с увеличаването на отборите. Не пропуснахме темата и за вечния съперник Левски, като поговорихме и за предстоящите избори за президент на БФБаскетбол.

- ЦСКА се завръща в елита на българския баскетбол, но защо отборът две години беше извън Националната баскетболна лига?

- Когато поех клуба преди точно година и половина общо взето заварих дългове, една рушаща се зала и горе-долу място, където не се знаеше какво се случва. Школата беше оставена на самотек, от мъжкия отбор нямаше никой, бяха изхарчени едни така сериозни пари. Затова няма мъжки отбор, защото управлението преди мен не са мислили за бъдещето, не са мислили за ЦСКА, мислили са за нещо временно. В момента, в който спонсорът се отдръпна всичко свърши. Този модел очевидно не работи. Сега съм изключително щастлив, че тази година отново ще имаме отбор на най-високото ниво.

⁃ Как се стигна до това Вие да застанете начело на ЦСКА?

- Един от малкото хора, които се е опитал и всъщност е направил нещо за клуба, това е Роберт Гергов. Той се свърза с мен тогава, говорихме, каза “Може би е време някой, който е бил в клуба, работил е тук, бил е част да поеме нещата, защото аз нямам сили. Хора, които бяха с мен ги няма вече и не можем да се справим”. Не беше лесно решение, но 18 месеца след това всички знаят стабилизирахме нещата, школата е окей, залата е както трябва и в момента сме готови за тази финална стъпка.

- Казахте, че сте заварили много дългове, за които се говореше и в баскетболните среди, но успя ли ЦСКА да изплати тези дългове и това ли беше една от причините да не играе отборът в НБЛ, за да може да се стабилизира финансовото състояние на клуба?

- Всичките дългове, които клубът имаше към играчи, на външни фирми и на разни други институции са изплатени. В момента сме окей, справяме се сами. Знаеш и ти, нямаме спонсор, оправяме се с това, с което можем. Причината обаче да не се върнем веднага е, защото решихме да тръгнем по нов път, а именно играчите от школата да може да стигнат до мъжкия отбор. Не искаме да инвестираме в други играчи. Занапред това ще е моделът, ще даваме шанс на нашите момчета. Да, може би във времето може да се наложи да вземем на някой пост някой играч, но ще опитаме само с нашите момчета от школата от тук нататък да изграждаме отбор.

- Много тъжно звучат думите Ви “ние нямаме спонсори”. Защо е толкова трудно грандове в българския спорт да намерят финансова подкрепа?

⁃ По принцип въпросът е много сложен. Не е само една причина, много неща са. Да, жалко е, не е окей, но в крайна сметка никой не е длъжен да дава. За да дава някой пари, трябва да види смисъл в това, за което ги дава. Виждам, че повечето собственици на спортни клубове в България, не говоря само за баскетбол, те казват едно и също - “Дайте ни, защо нямаме база, защо нямаме някакви условия, държавата трябва да ни даде”. Докато мислим по този начин нищо няма да стане. Всеки сам за себе си трябва да разбере, че това е все едно бизнес. Ти трябва да поемеш риск, да инвестираш, за да може това нещо да го има и да носиш отговорност. Това е единственият начин. Ние в този момент ще се справяме с това, което имаме. Може да е малко, може да е скромно, но поне ни има.

- ЦСКА ще играе с млади играчи, по този начин не казвате ли, че сте готови да приемате и загуби?

- Големите имена в българския спорт по принцип не са склонни на това да отстъпват на другите отбори и как смятате, че това ще се приеме от феновете, защото те още повече пък не търпят загуби? Спомням си през 98-а, за пръв път когато играх в ЦСКА и бях част от мъжкия отбор тогава, някой ми каза следното: “Може и на последно място да завършим, но важното е Левски да са след нас”. На този мач всички знаем, че залата ще е пълна. Това е мачът, който чакат всички Левски - ЦСКА, независимо дали единият отбор е по-добре от другия, дали има спонсори и т.н. Знаем, че залата ще е пълна, с нетърпение чакаме 12 декември и надявам се всички, които искат да видят истинско дерби, истински баскетбол да бъдат тук в залата. Хубавото е, че тази година двата отбора ще са с млади момчета, с млади треньори и мисля, че това е едно ново начало на това дерби. Както съм го казвал и преди, мечтата ми е до две-три години да видим Левски и ЦСКА на финал и за първенството, и за Купата.

- Обичам да задавам един въпрос, на който в ЦСКА до момента нямаха отговор. В Левски виждаме, че имат проблеми с фенове, както ги наричаме футболните агитки, които не подкрепят отбора и не ходят на мачовете в зала “Триадица”. Не припознават отбора след сливането с Лукойл Академик. Възможно ли е да видим футболните фенове, Сектор “Г” на баскетболните мачове, защото всички фенове на ЦСКА си мечтаят за подобна атмосфера и в баскетболната зала?

⁃ Не мога да кажа все още как ще се получи. Мисля, че сме в много добри отношения и с фен клуба и с футболния отбор. Мисля, че феновете знаят, че правим нещо истинско и съм сигурен, че залата ни ще бъде пълна на всеки мач. Да, имаме почти 550 места, надявам се да запълним всички места. Не знам за феновете на Левски, но мисля, че ще има фенове на ЦСКА на нашите мачове и дори да са малко, те със сигурност ще дадат всичко от тях, което зависи.

- Смятате ли, че ще успеете да приковете вниманието и на футболистите на ЦСКА, които да виждаме в залата?

- Надявам се взаимно да се случват нещата - ние да ходим на футболните мачове, да ги подкрепяме и те да идват на нашите мачове. Развълнуван съм за тази година, ще бъде много интересна година.

- Говорих си наскоро с един фен на ЦСКА и той ме попита кога ЦСКА ще има същата емблема като тази на футболния отбор?

- Това е нещо, което искахме да обявим може би след няколко седмици, когато залата ще ни е напълно готова и логото ще бъде в центъра. Вече официално имаме разбирателство и ще имаме логото, което е истинското, с което аз съм играл, когато съм бил в ЦСКА и когато през 2006-а година също работих. Това е логото, което в момента носи и футболният клуб, и волейболният клуб. Това е нещо, което ние сме сигурни, че искаме да направим и ще си върнем старото лого, което е на всички ЦСКА.

- Вярвате ли в бъдещето на отбора и бързо израстване в Националната баскетболна лига. Да, първата година може би ще ви бъде малко по-трудно, но виждаме положителните промени в залата, колко пък време и нерви ви отне това?

⁃ Вътрешната част на залата, игрището, което беше най-важното да го направим да отговаря на условията, това отне някъде около 5 месеца. Останалите неща, както виждате все още се опитваме да ги оправяме. Захванал съм се с това нещо, това ми е като хоби, това не е моят бизнес, аз се занимавам със съвсем друго нещо, но съм решил да го направя доколкото мога. Нашият план е петгодишен. Надяваме се на петата година отборът да е готов за участие в евротунири, надяваме се на петата година вече да имаме и по-голяма зала, която наистина да напълним както ни се иска. Сега обаче това е нашият дом - тази скромна зала, от която искаме да започне нашият път. Дали ще се получат нещата не мога да кажа. Вярвам, че ще станат. Да сме живи и здрави, чака ни работа, имаме добър екип от хора, имаме страхотни млади момчета, които знаят какво е да си в ЦСКА, така че бъдещето ще покаже дали сме се справили. Но мисля, че най-накрая имаме шанс да се върне там, където му е мястото - сред най-добрите отбори в България.

- Преди малко споменах, че имате топка с автографи от звездите на Апоел Тел Авив, но всъщност самите звезди на Апоел тренират в залата на ЦСКА, как се стигна до това?

- Миналата година търсиха място, където да работят. Дойдоха скептично настроени в нашата зала, не бяха сигурни дали това е мястото, но след това тук им хареса и доста често идват. Надявам се и тази година да ги виждаме в залата. За малките деца е супер да виждат играчи от такъв ранг и това ги мотивира още повече да вярват, че и те могат да станат някой ден толкова добри.

- Как оценявате присъствието на Евролигата в България? Какво дава на българския баскетбол?

- Завиждам на тези отбори с едно добро чувство, защото те ни дадоха шанса да видим, че Евролигата е нещо уникално. Самият шанс, че всички тези мачове и всички тези отбори бяха в София е страхотен шанс, не само за нас, но и за целия български баскетбол. Ние трябва да се стремим да стигнем близо до това ниво. Ще използвам и това, че Балкан тази година ще играе в ЕвроКъп и това е нещо, което е добре за другите клубове. Ние трябва да се стремим сега да ги стигнем и до няколко години да има още един отбор и още един отбор. Това е пътят. Но федерацията трябва да разбере, че тя трябва да работи с клубовете, тя трябва да е с клубовете, с нас в този път и да не ни оставя сами, ние имаме нужда от нея. Да, в момента ЦСКА няма играчи на топ ниво, дори и в националния отбор нямаме играчи. Все пак селекционерът е левскар, едва ли ще вземе някой от ЦСКА, но кой знае, може някой ден да стане. Даже вчера видях, че и Марто Русев вече не е в националния отбор. Явно, след като го взехме ние това нещо влияе, но всеки си знае за себе си. Нашият път е ясен, ние си го следваме, ще видим какво ще стане.

- Върнахте си доста млади играчи - Виктор Гергов, Мартин Русев, Александър Александров, какво ще дадат те на ЦСКА и до каква степен Гергов е възстановен, защото претърпя операция в края на миналия сезон?

⁃ Виктор се възстановява от една операция, но вече тренира напълно. Мисля, че от края на този месец ще е напълно готов да се върне в отбора и да бъде част. Единственото нещо, което бях решил, когато поех клуба е всички момчета, които са били в школата на ЦСКА и са тръгнали от ЦСКА и продължават да играят в България или някъде другаде, да се опитам да ги върна. Те са петима, като четирима вече са при нас, последният е Иван Димитров, с когото финализираме неща. Все още няма нищо черно на бяло, но се надяваме той да стане част от ЦСКА. Петият е Георги Цеков, който има договор със Спартак Плевен. Надявам се догодина да си го върнем и него. Искам всички момчета, които са били тук в ЦСКА да започнем този път заедно. Кой от тях ще остане, кой от тях ще успее да разбере и да мине на следващото ниво зависи от тях, но ще дам шанс на всички.

- Колко е важно играчи, които милеят за ЦСКА да играят в ЦСКА? Вие на този принцип ли сте, че играчи от ЦСКА могат да отиват в Левски и обратното, защото това е една болезнена тема най-вече за феновете?

- Факт! Факт и не съм фен на такива сценарии, но ги има. Лошото е, че първенството е доста сложно направено в момента. Нямаме явна класа, нямаме условията. В София имаше само Левски, които не бяха от водещите клубове, така че играчите нямат много избор. Ако искат да са в София, трябва да играят в Левски, ако не - нямат много опции. Надявам се тази година с тези 14 клуба това да се задържи и до година-две вече да имаме повече равностойни отбори, играчите да имат доста опции и тогава вече те ще кажат “Окей, няма да отида в Левски или в ЦСКА, ще избера друг клуб”. Едно време си спомням, че това беше най-лошото, което можеше да направиш, ако си бил в един от двата клуба.

- Мечтаете ли са за мач ЦСКА - Левски в “Арена София”?

⁃ Със сигурност някой ден това нещо ще стане и ще напълним тази зала, но до тогава ще трябва да убедим всички фенове, че наистина се случва нещо, наистина работим правилно, наистина момчетата израстват и баскетбола, който виждат в залата всички е на някакво ниво. Защото не можем да се лъжем и да накараме някой да дойде да гледа нещо, което няма да му хареса. Чака ни много работа, не само нас, а и другите клубове, за да върнем всички фенове в залите и да ги убедим всъщност, че баскетболът е жив.

- Как гледате на тези 14 отбора през новия сезон в Sesame НБЛ и идват ли малко в повече с оглед на правилото за българите на терена?

⁃ Не мисля. В момента, най-накрая има шанс всеки, който има желание да играе на следващото ниво да получи шанс. Повече клубове, това означава, че повече момчета от школите, които се качват нагоре като ниво ще има къде да стъпят. Дали ще успеят да се задържат е съвсем друга тема, но най-накрая имаме опция всички да играят баскетбол, а не да има шест или осем клуба, където могат да се случват нещата. Това дава шанс и на школите да работят смело и да изграждат играчи, а не да мислят само да спечелят някой медал. В този момент България има талант, всички знаем, но няма кой да работи с този талант. Нямаме ясен план, за да може тези играчи наистина да стигнат до най-добрата си версия.

- Предстоят избори на най-високо ниво за президент на Българската федерация по баскетбол. Каква е позицията на ЦСКА?

⁃ Със сигурност българският баскетбол има нужда от нов човек, от нов лидер. Някой, който да обедини всички и да опита да направи нещо различно. От моето време още се вижда, че нещата не са както трябва и нищо не се е случило за тези 20-25 години. Сега имаме шанс да направим някаква реформа. Ако не стане сега на 5 октомври и не се случи нещо различно, следващите пет години ще бъде същото, а мисля, че всички знаем какво е същото нещо. Същите хора, по същите методи, без да се мисли за напред с някаква визия и някакъв план. Трябва ни човек, който не толкова да е баскетболен човек, човек, който всъщност да свърши работата. Има страшно много работа за вършене и ни трябва човек с характер. Защо да не е жена? Защо баскетболът да не се управлява от жена?

- Например?

- Не мога в момента да кажа име, но от това, което виждам в българския баскетбол вече има повече жени с топки от някои мъже. Мъжете липсват в българския баскетбол. И докато това е така не виждам как ще излезем на прав път. Има два месеца до тези избори и всеки трябва да знае, че това решение е много важно за бъдещето. Задават се тежки времена в света и ако сега не намерим човек, който да ни преведе през тези времена, то най-вероятно ще страдаме всички. Аз не искам след две години да има шест отбора в Лигата, не искам да закриват школи, не искам доста центрове в България да спират с баскетбола. Искам да има и повече, и повече. Единственият начин е човек с ясна визия и ясен план, с характер, който да ни преведе през следващите няколко години. Това е единственият шанс. За съжаление всичко друго ще бъде пагубно и го казвам съвсем ясно. Така, че на всички, които ще гласуват след два месеца - “Мислете и взимайте решение за бъдещето на баскетбола, не за ваше лично”.

- Връщам се на темата ЦСКА. Познато име се застава начело на отбора през новия сезон - Йордан Бозов, как се спряхте на него?

⁃ Както казах, ние имаме петгодишен план, който беше начертан още след края на миналия сезон, какво и как ще се случи. Данчо беше във върха на този лист. Искахме той да бъде човек, който да се върне в ЦСКА. Той е израсъл в ЦСКА, играл в ЦСКА. Надявах се да стане. Мислех, че ще успея да го убедя, но знаех, че ще е доста трудно. За мен той е един от най-младите проспериращи треньори в България и мисля, че трябва да му се даде шанс да работи на най-високото ниво. Много се радваме, че е част от екипа. Радваме се, че и Теди, която също е много добър треньор също е част от екипа на ЦСКА. Най-накрая ще имаме и женска чест. Надявам се тази история от 2006-а година отново да се върне, когато феновете на женския отбор бяха също толкова, колкото и на мъжкия. Така, че Данчо и Теди отново са при нас и мисля, че това е най-правилният ход.

- Какво можете да обещаете на феновете на ЦСКА за предстоящия сезон?

- Едно единствено нещо, че всички играчи на мъжкия отбор и от школата ще дават всичко от себе си на всеки мач. Ще се борим докрай. Не мога да им кажа нищо друго в този момент, но ако те издържат този сезон и ни подкрепят и наистина застанат зад нас, им обещавам, че наистина след това няма да съжаляват. Това е едно начало, което всички фенове го чакат, така че ще имат шанса да го получат.

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Снимки: Владимир Иванов