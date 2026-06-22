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Скалони: Не знам какво повече може да се каже за Меси

  • 22 юни 2026 | 23:37
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Селекционерът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони коментира приноса на Лионел Меси за победата с 2:0 над Австрия във втория кръг от груповата фаза на Световното първенство. Капитанът на "гаучосите" отбеляза и двата гола, като вече има 18 на световни финали и е едноличен лидер по този показател.

„Дори когато на отбора не му беше лесно, Лео продължаваше да отнема топки и да се раздава на максимум. Той владееше кълбото в противниковата половина и ясно се виждаше колко е мотивиран за битка", сподели Скалони.

Щастливият Меси: Наслаждавам се на момента
Щастливият Меси: Наслаждавам се на момента

"Такава самоотверженост рядко се вижда във футбола, но Лео винаги се проявява по този начин. Това е просто изумително и ние сме много щастливи. Честно казано, дори не знам какво повече може да се каже за Меси“, добави наставникът на световните шампиони.

След изиграването на втория кръг от груповата фаза Аржентина е с актив от 6 точки и оглавява класирането в група "J". С този успех отборът си осигури място на 1/16-финалите.

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Снимки: Imago

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