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Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
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Новият селекционер на Белгия Марк ван Бомел заяви, че не е имал никакви колебания дали да приеме работата, когато е получил предложението.

Ван Бомел е новият селекционер на Белгия
Ван Бомел е новият селекционер на Белгия

Бившият нидерландски национал замени Руди Гарсия и заяви, че не съжалява изобщо, че не е останал да чака за треньорската позиция в родната си страна.

"Дали исках да продължа да чакам за треньорския пост в Нидерландия? Не, изобщо. Дори не съм мислил за подобна възможност. За всеки треньор една от най-хубави възможности е да води национален отбор. Работиш с най-добрите футболисти, а няма много други държави с качетво на играчите, каквото има в Белгия. Щастлив съм да бъда тук. Работата в националния отбор е различна от тази в клуб, но мисля, че ми подхожда", коментира още бившият играч на ПСВ Айндховен и Байерн (Мюнхен) на пресконференция.

"През последните две години имах и други предложения, но нито едно от тях не ме убеди. Тук всичко се случи много бързо. За мен е чест да водя Белгия. Всеки треньор иска такава възможност", допълни 49-годишният Ван Бомел.

На световното първенство това лято Белгия достигна до четвъртфиналите, в които отстъпи пред станалия шампион впоследствие Испания с 1:2. "Червените дяволи" бяха единственият отбор в целия турнир, който успя да разпечата испанската врата.

Дебютът на Ван Бомел начело на Белгия ще бъде в Лигата на нациите срещу Италия на 25 септември в Рим. След това тимът ще изиграе още два мача с Турция и един с Франция в рамките на две седмици.

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