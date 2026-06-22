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  3. Камата след поредното постижение на Меси: Всички спорове са излишни

Камата след поредното постижение на Меси: Всички спорове са излишни

  • 22 юни 2026 | 23:13
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Камата след поредното постижение на Меси: Всички спорове са излишни

Легендата на българския футбол Христо Стоичков не пропусна да поздрави Лионел Меси, който вкара и двете попадения за победата над Австрия (2:0) на Световното първенство и вече е едноличен голмайстор в историята на световните финали с 18 гола.

"Всички спорове са излишни! Най-много мачове, най-много голове на мондиал! Това е Лионел Меси!", написа Стоичков под снимка с Меси, на която и двамата държат най-престижното индивидуално отличие във футбола - "Златната топка".

Камата никога не е крил симпатиите си към Меси и винаги е заемал неговата страна в задочния спор с другата суперзвезда на модерния футбол - Кристиано Роналдо.

Стоичков отбеляза с публикация в социалните мрежи и хеттрика на Меси при успеха с 3:0 над Алжир в първия мач на "гаучосите" на Мондиал 2026.

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