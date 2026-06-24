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Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години

  • 24 юни 2026 | 11:33
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Днес своя 39-и рожден ден празнува суперзвездата на Аржентина Лионел Меси, който е считан от мнозина за най-великия футболист на всички времена.

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Роденият в Росарио нападател е свързван най-вече с Барселона, като може да се приеме за най-голямата легенда на каталунците. За 16 сезона с първия състав на клуба Меси натрупа 778 мача с 672 гола и 303 асистенции. През този период той спечели с Барса невероятните 34 трофея, сред които четири такива в Шампионската лига, десет титли на Испания и седем Купи на краля.

След това Ла Пулга прекара два сезона в Пари Сен Жермен, където се отчете с 32 гола и 35 асистенции в 75 срещи, ставайки двукратен шампион на Франция. Сега той се подвизава в Интер Маями, където до момента има 104 двубоя с 90 попадения и 51 жолови паса. Миналата година аржентинецът изведе тима до историческа първа титла в Мейджър Лийг Сокър.

С националния си тим Меси също има забелжителни успехи. Той е безапелационен рекордьор и по мачове (201), и по голове (122), и по асистенции (64) за своята страна, на която е капитан. През 2022 година той изведе Аржентина до световната титла, а междувременно спечели и два пъти Копа Америка.

В индивидуален план ветеранът също има безброй отличия и рекорди. Най-престижните награди са осемте му “Златни топки” и шестте “Златни обувки”, а също така два пъти е избиран за най-добър на Световното първенство - през 2014-а и 2022 година. Само преди два дни Меси стана и едноличен номер 1 по голове в историята на Мондиала със своите 18 попадения.

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Снимки: Gettyimages

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