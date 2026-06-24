Неостаряващият магьосник Меси навърши 39 години

Днес своя 39-и рожден ден празнува суперзвездата на Аржентина Лионел Меси, който е считан от мнозина за най-великия футболист на всички времена.

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Роденият в Росарио нападател е свързван най-вече с Барселона, като може да се приеме за най-голямата легенда на каталунците. За 16 сезона с първия състав на клуба Меси натрупа 778 мача с 672 гола и 303 асистенции. През този период той спечели с Барса невероятните 34 трофея, сред които четири такива в Шампионската лига, десет титли на Испания и седем Купи на краля.

𝟑𝟗 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐎𝐅 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 🎉



On this day 39 years ago, a young boy was born in Rosario. 🇦🇷



For almost two decades, we have watched magic, records, trophies, and moments that will live forever in football history.



World Cup, Champions League, Ballon d'Ors...… pic.twitter.com/9cyi8JOwKp — 433 (@433) June 24, 2026

След това Ла Пулга прекара два сезона в Пари Сен Жермен, където се отчете с 32 гола и 35 асистенции в 75 срещи, ставайки двукратен шампион на Франция. Сега той се подвизава в Интер Маями, където до момента има 104 двубоя с 90 попадения и 51 жолови паса. Миналата година аржентинецът изведе тима до историческа първа титла в Мейджър Лийг Сокър.

🇦🇷 1158 Games

⚽️ 916 Goals

🎯 414 Assists

🏅 8 Ballon d'Ors

🏆 46 Trophies

✅ All-time top goalscorer at the World Cup



🗣️ Sir Alex Ferguson: “Messi is on a different level to everybody else, it's as simple as that.”



🗣️ Pep Guardiola: “Don’t write about him, don’t try to… pic.twitter.com/CNLVgOgxkm — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 23, 2026

С националния си тим Меси също има забелжителни успехи. Той е безапелационен рекордьор и по мачове (201), и по голове (122), и по асистенции (64) за своята страна, на която е капитан. През 2022 година той изведе Аржентина до световната титла, а междувременно спечели и два пъти Копа Америка.

#SaludoAlbiceleste 🇦🇷



🔝 39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial



¡Feliz cumple, capitán! 🤍🩵



📝 https://t.co/T0ygZH3WIj pic.twitter.com/76EAczLfhp — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2026

В индивидуален план ветеранът също има безброй отличия и рекорди. Най-престижните награди са осемте му “Златни топки” и шестте “Златни обувки”, а също така два пъти е избиран за най-добър на Световното първенство - през 2014-а и 2022 година. Само преди два дни Меси стана и едноличен номер 1 по голове в историята на Мондиала със своите 18 попадения.

Lionel Messi: Goals Scored by Age ⚽🎂



* 🇦🇷 Age 17 – 1 goal

* 🇦🇷 Age 18 – 10 goals

* 🇦🇷 Age 19 – 19 goals

* 🇦🇷 Age 20 – 21 goals

* 🇦🇷 Age 21 – 41 goals

* 🇦🇷 Age 22 – 48 goals

* 🇦🇷 Age 23 – 57 goals

* 🇦🇷 Age 24 – 82 goals 🌟

* 🇦🇷 Age 25 – 69 goals

* 🇦🇷 Age 26 – 46 goals

* 🇦🇷… pic.twitter.com/ZpUno952kW — MessiXtra (@MessiXtraHQ) June 23, 2026

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Снимки: Gettyimages