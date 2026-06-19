Почетино с емоционални думи за Меси

Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино използва пресконференцията преди мача от Световното първенство срещу Австралия в петък, за да сподели някои емоционални думи за суперзвездата на Аржентина Лионел Меси.

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„Искам да му изкажа цялата си подкрепа, защото преминава през трудна семейна ситуация“, каза Почетино. Той е работил със сънародника си Меси, когато е бил треньор на Пари Сен Жермен между 2021 и 2023 г.

„Познавам него и семейството му от времето ни в Париж. Искам да предам най-добрите си пожелания на семейството му“, каза треньорът.

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Според изявление на семейството, бащата на Меси - Хорхе, преминава през здравословен проблем и в момента е под медицински грижи. Меси отбеляза хеттрик при победата с 3:0 срещу Алжир и изравни рекорда на Мирослав Клозе за най-много голове на Световни първенства с 16.

„Трудно е да се опише Меси. Шест световни първенства, всичко, което е постигнал в кариерата си. В различни клубове. По колективен и индивидуален начин. Той е най-добрият“, каза Почетино.

Треньорът, който игра за Аржентина на Световното първенство през 2002 г., похвали националния отбор на своята страна, но подчерта, че в момента е напълно лоялен и концентриран върху задълженията си в отбора на САЩ. "Аржентина е невероятен отбор. Те спечелиха Световното първенство преди години. Много от играчите са световни шампиони от Катар. Треньорът Лионел Скалони е най-добрият на това Световно първенство, познавам много добре неговия треньорски щаб, а феновете са невероятни. А „черешката на тортата“ е Меси. Това е трудна комбинация, срещу която да се играе."

„Аз съм аржентинец. Но защитавам САЩ. Ще дам всичко от себе си, за да създам хубави спомени тук“, настоя той. След победата с 4:1 срещу Парагвай в първия мач на турнира, съдомакините САЩ ще се изправят срещу Австралия в петък.

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Снимки: Imago