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Почетино: Горд съм, така печелим много фенове

  • 13 юни 2026 | 08:44
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Селекционерът на САЩ Маурисио Почетино изрази задоволство след разгромната победа над Парагвай на Световното първенство. На стадиона в Лос Анджелис домакините спечелиха с изразителното 4:1 в първа среща от група “D”.

“Нещата се получиха, защото ги направихме добре - заяви наставникът. - Постигнахме успех срещу отбор като Парагвай, който е много труден съперник. Трябва да видим дали в края на турнира можем да повторим това, което направихме. Много съм горд, защото мисля, че печелим много фенове в Америка.“

“Публиката беше невероятна. Точно това чакахме. Когато говориш за Америка, за тази страст, за това усещане – днес феновете бяха невероятни и вече осъзнават, че футболът в Америка е ОГРОМЕН. Това е наистина нещо голямо“, горд е той.

За Почетино резултатът е кулминацията на упорита работа през последните три седмици, в които най-накрая е имал възможност да прекара нужното време със своите играчи. „Отчаяно исках да работя с целия отбор, а преди нямахме тази възможност. Трябва да се опознаем, да разберем какво очакваме от тях. Имаме малко дни, за да ги съберем. Можем само да избираме играчи, но не и да ги тренираме. В турнири като световното първенство имаш подготовка от 3-4 седмици и това е единственият момент, в който можеш да тренираш добре“, обясни аржентинецът.

Относно смяната на Кристиан Пулишич на почивката, бившият мениджър на Тотнъм обясни, че футболистът е усетил болки след два тежки удара през първата част, заради което е взето решение той да бъде заменен превантивно.

Почетино направи ретроспекция на своя път като селекционер до днешния ден. „От октомври миналата година, с победите срещу Парагвай и Уругвай (в приятелски мачове), отборът започна да развива специфична идентичност, с характеристиките, които искаме. Март беше труден, обстоятелствата не бяха най-добрите с тези, които не идват. Зависиш от тяхната форма. Март винаги е сложен месец; играхме срещу Португалия и Белгия и загубихме. След това имахме два много важни мача: Сенегал, шампионът на Африка, и Германия, която винаги е кандидат за спечелване на световното първенство. Представянето ни в тези два мача ни накара да повярваме, че днес можем да изиграем добър мач“, добави той.

Селекционерът на Парагвай: Световното не е свършило за нас
Селекционерът на Парагвай: Световното не е свършило за нас
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