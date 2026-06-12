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Почетино: Това може да не е последното Световно за Меси, Аржентина може да защити титлата си

  • 12 юни 2026 | 17:36
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Селекционерът на САЩ, Маурисио Почетино, смята, че световните шампиони от Аржентина разполагат с достатъчно добър отбор, за да защити световната си титла. Бившият наставник на Тотнъм и Челси засипа с комплименти “албиселесте”, допълвайки, че присъствието на Лионел Меси допълва този изпълнен с качествени играчи състав. Американците са в група с Австралия, Парагвай и Турция, а Аржентина ще трябва да се справи с Алжир, Австрия и Йордания по пътя към 1/16-финалите. Нито един отбор до момента не е успявал да защити световната си титла.

“Вярвам, че Лионел Меси ще бъде готов да защити световната си титла. Аржентина е най-добрият отбор в света в момента. Те имат невероятни играчи, а именно Меси ги прави още по-добри. Мисля, че би било много трудно за всеки да ги победи. Не би било лесно за Аржентина да спечели две поредни световни първенства, но те са много солидни и постоянни”, обясни Почетино.

Аржентинският наставник постави под съмнение и изказването на своя сънародник, че това ще е последното световно първенство за аржентинската легенда. Капитанът на Аржентина е на 38 години и неколкократно е заявявал, че за него турнира в САЩ, Мексико и Канада ще бъде последен на това ниво с националната фланелка.

“Кой знае? Трудно е да се каже. Той каза, че може би е последният, но не знам. Ще видим, защото все още е в добра форма. Когато гледате мачовете от МЛС, той бележи голове във всеки мач, така че ще видим. Хората могат да си казват “да, може би е последният”, но може и да не е”, заяви Почетино.

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Снимки: Gettyimages

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