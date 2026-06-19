Звездата на САЩ остава под въпрос за втория мач на домакините на Световното

Наличността на Кристиан Пулишич за решаващия мач на Съединените щати от група D на Световното първенство по футбол срещу Австралия в Сиатъл остава под въпрос, заяви старши треньорът Маурисио Почетино. Двубоят предстои тази вечер от 22:00 часа българско време. Нападателят изигра ключова роля в първия мач при победата над Парагвай с 4:1 миналата седмица, преди да напусне терена на полувремето поради контузия в прасеца. Той тренира индивидуално в последните дни, а Почетино каза, че ще вземе решение след консултация с медицинските лица.

Селекционерът на Австралия посочи целта пред отбора

„Ако той не е на разположение сега, ще бъде на разположение за следващия мач. Полага огромни усилия“, увери аржентинският специалист. „Кристиан е силен и с чудесен манталитет. Той полага фантастични усилия, за да се опита да бъде готов възможно най-скоро“, добави Почетино.

Победа за някой от двата тима - САЩ или Австралия ще го направи твърд фаворит за осигуряване на по-добър път в елиминационната фаза на Мондиал 2026. Успехът над Парагвай предизвика вълнение сред американските фенове, но Маурисио Почетино остава предпазлив относно заплахата, която представлява Австралия. „Те са много силен отбор, наистина вярват в това, което правят“, заяви още селекционерът на САЩ.

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Снимки: Gettyimages