Водеща публично се извини на Меси, след като обяви, че баща му е починал

Аржентинската актриса и телевизионна водеща Флоренсия Пеня се извини публично на семейството на Лионел Меси след невярна информация, която съобщи в ефир, че баща му Хорхе е починал. По време на предаване за Luzu TV тя обяви, че Хорхе Меси е мъртъв, информира агенция DPA. Впоследствие Luzu TV съобщи, че служителите, участвали в разпространението на невярната информация, са уволнени. И двете страни потвърдиха, че Пеня е прекратила сътрудничеството си с медията по собствено желание. „Моля семейство Меси за прошка в този ужасен момент, през който, както мога да си представя, преминават в момента“, написа Пена в Instagram.

Тя заяви, че невярната информация ѝ е била предадена от продуцентския екип на предаването по време на директно излъчване. Според аржентински медии Флоренсия Пеня, е казала на репортер, че е „дълбоко засрамена“. Ръводителят на Zulu TV коментира: „Това, което току-що се случи в предаването, ме възмущава също толкова, колкото и всички вас. То не отразява кой съм аз, нито отразява това, което искаме да предадем чрез работата си.“

Меси остава на Световното въпреки семейните проблеми

След публикацията, семейство Меси публикува изявление, в което се казва, че Хорхе Меси има здравословни проблеми и в момента е под медицински грижи. Той пропусна първия мач на Аржентина на Мондиал 2026 срещу Алжир, в който Лионел Меси отбеляза хеттрик за успеха с 3:0 и изравни рекорда на Мирослав Клозе за най-много голове на Световни първенства (16). Семейството му изрази сериозно безпокойство от „безотговорните“ слухове за Хорхе.

„В светлината на съобщенията, слуховете и спекулациите, които се разпространиха през последните часове, семейството желае да изрази дълбокото си безпокойство от липсата на чувствителност, уважение и дискретност, с които някои хора се отнесоха към това, което е строго личен семеен въпрос“, се казва в изявлението и още: „Семейството също така желае да уточни, че само най-близките му роднини имат реална и точна информация относно състоянието на Хорхе. Следователно всяка версия, твърдение или информация, която не идва директно от семейството и официалните му канали, не следва да се счита за валидна или вярна.“

Семейството на Меси с официално изявление относно състоянието на баща му

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Снимки: Gettyimages