Меси се разплакал заради баща си след първия си гол на Мондиал 2026

Стана ясно защо суперзвездата на Аржентина Лионел Меси се разплака след първия от трите си гола при успеха над Алжир с 3:0 на Мондиал 2026.

Меси: Аз просто обичам футбола, това е моята страст

След мача Меси отказа да разкрие точната причина за своята емоционалност, като единствено уточни, че тя няма нищо общо с футбола, като също така благодари за получената подкрепа от целия лагер на „Албиселесте“.

Lionel Messi opens up after emotional World Cup moment against Algeria tonight:



🗣️ “After my goal, I cried on the pitch, but it wasn’t only because of football or the result… it was something much deeper, something personal that I’ve been carrying quietly for some time now.”… pic.twitter.com/ZE8P6GjNRa — ᜰ 🇦🇷 (@markklfc) June 17, 2026

Въпреки това местният журналист от Radio Mitre Едуардо Файнман разкри, че капитанът на Аржентина се е разчувствал заради своя баща. Той разкри, че 68-годишният Хорхе Меси има сериозни здравословни проблеми още от миналата година, а през тази седмица неговото състояние леко се влошило, което предизвикало тревогата на нападателя на световния шампион.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lionel Messi is dealing with a difficult personal situation, with his father's serious health condition having worsened in recent days.



The Argentina captain was visibly emotional after scoring last night, with reports suggesting the ongoing situation has… https://t.co/SekdLcGcIB pic.twitter.com/e2mE9Izfdt — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 17, 2026

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Снимки: Gettyimages