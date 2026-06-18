Меси се разплакал заради баща си след първия си гол на Мондиал 2026

Стана ясно защо суперзвездата на Аржентина Лионел Меси се разплака след първия от трите си гола при успеха над Алжир с 3:0 на Мондиал 2026.
Меси: Аз просто обичам футбола, това е моята страст
След мача Меси отказа да разкрие точната причина за своята емоционалност, като единствено уточни, че тя няма нищо общо с футбола, като също така благодари за получената подкрепа от целия лагер на „Албиселесте“.
Въпреки това местният журналист от Radio Mitre Едуардо Файнман разкри, че капитанът на Аржентина се е разчувствал заради своя баща. Той разкри, че 68-годишният Хорхе Меси има сериозни здравословни проблеми още от миналата година, а през тази седмица неговото състояние леко се влошило, което предизвикало тревогата на нападателя на световния шампион.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages