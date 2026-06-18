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Меси се разплакал заради баща си след първия си гол на Мондиал 2026

  • 18 юни 2026 | 16:27
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Стана ясно защо суперзвездата на Аржентина Лионел Меси се разплака след първия от трите си гола при успеха над Алжир с 3:0 на Мондиал 2026.

Меси: Аз просто обичам футбола, това е моята страст
Меси: Аз просто обичам футбола, това е моята страст

След мача Меси отказа да разкрие точната причина за своята емоционалност, като единствено уточни, че тя няма нищо общо с футбола, като също така благодари за получената подкрепа от целия лагер на „Албиселесте“.

Въпреки това местният журналист от Radio Mitre Едуардо Файнман разкри, че капитанът на Аржентина се е разчувствал заради своя баща. Той разкри, че 68-годишният Хорхе Меси има сериозни здравословни проблеми още от миналата година, а през тази седмица неговото състояние леко се влошило, което предизвикало тревогата на нападателя на световния шампион.

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Снимки: Gettyimages

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