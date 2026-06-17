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  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Скалони: Какво да кажа? Меси е невероятен

Скалони: Какво да кажа? Меси е невероятен

  • 17 юни 2026 | 07:05
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Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони коментира победата над Алжир в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство „Албиселесте“ разгроми съперника си с 3:0, като и трите попадения бяха дело на суперзвездата Лионел Меси.

„Останах без думи от Лео. Какво мога да кажа? Той е невероятен. Прави това вече 20 години. Всички във футбола искат да го гледат и се наслаждават на играта му“, заяви Скалони.

„Никога не се предаваме, когато става въпрос за топката, това е нашият стил. Важно е да помним това“, добави той.

„Първият мач винаги е труден. На предишното Световно първенство се провалихме в началото и днес трябваше да стартираме добре. Знаехме, че ще ни бъде тежко и че съперникът играе добре. Те свършиха огромна работа, беше много сложен мач“, завърши треньорът на "гаучосите".

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Снимки: Gettyimages

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