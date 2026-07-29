Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

В Шампионската лига ще се изиграят нови осем интригуващи реванша от втория кръг. Грешките вече са недопустими, а залозите са огромни – място в предпоследната фаза по пътя към бленуваните групи на най-силния европейски клубен турнир.

Университатя (Крайова) – Левски е големият сблъсък, който най-много ни вълнува днес. "Сините" излизат на стадион „Йон Облеменко“ с крехък, но изключително ценен аванс от 1:0 след победата на „Герена“, дошла благодарение на Кристиан Димитров. Румънците са поставени под напрежение, но имат на своя страна домакинското предимство, което може да им даде важно предимство, още повече, че на стадиона няма да има гостуващи фенове.

Иначе Кайрат и Омония (Никозия) откриват футболния маратон за деня с ранен начален час от 18:00 часа. В първия двубой кипърците успяха да измъкнат минимален успех с 1:0 на своя земя. Домакините от Кайрат обаче традиционно играят много агресивно в Алмати, където тежкото и дълго пътуване за гостите винаги се оказва сериозен фактор.

Следващият двубой противопоставя Кауно Жалгирис и Клаксвик. Първият мач на Фарьорските острови завърши при напълно равностойно равенство 0:0, което оставя интригата напълно отворена. Литовците ще имат домакинското предимство, но скромният тим на Клаксвик вече доказа през годините, че знае перфектно как да поднася изненади далеч от дома.

Лех (Познан) и Орхус се срещат в реванш, който се очертава да бъде абсолютно протоколен. Поляците буквално разглобиха датския си съперник в първия мач в Дания, печелейки с категоричното 4:1 като гост. Пред оглушителната публика в Познан домакините просто трябва да си довършат работата, докато Орхус ще играе единствено за честта си и за да избегне нов разгром.

Друг мач с българско участие е между Апоел Беер Шева и Викингур (Рейкявик). Исландците спечелиха с 2:1 у дома. Сега Йоан Стоянов и компания ще трябва да търсят задължителна победа в реванша.

Интрига крие и мачът на Гурник (Забже) и Фенербахче от 21:00 часа. Турският гранд постигна икономична победа с 1:0 в първата среща в Истанбул благодарение на гол на Талиска. Поляците от Гурник запазват шансове и ще хвърлят всичко пред своите фенове, но Фенербахче притежава твърде много класа, за да изпусне аванса си.

По същото време Цървена звезда посреща Ларн в Белград. Сръбският шампион тотално разнебити съперника си в първия мач в Северна Ирландия с 4:0. Предстоящият реванш на „Мала Маракана“ пред горещата сръбска публика ще бъде чиста формалност за Звезда предвид огромната разлика в класите.

Слован Братислава и Иберия 1999 затварят програмата за деня от 21:15 часа. Словашкият тим свърши отлична работа в първия мач на грузинска земя, където спечели с 2:0. Сега Слован трябва просто да контролира събитията у дома пред своите фенове, за да подпечата билета си за третия кръг.

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