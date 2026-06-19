Селекционерът на Австралия посочи целта пред отбора

Селекционерът на националния отбор на Австралия Тони Попович смята, че играчите му трябва да надградят върху представянето си от победата с 2:0 срещу Турция, ако искат да постигнат нов добър резултат срещу САЩ в следващия си двубой от група D на Световното първенство. Австралийците започнаха участието си на шестия си пореден Мондиал по възможно най-добрия начин, но ще срещнат труден противник в лицето на съдомакините.

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

"Знаем, че това ще бъде различно предизвикателство. Да играеш срещу домакините тук също ще бъде трудно, но и голяма възможност за нас. Знаем, че ще ни бъде необходимо да сме по-добри, отколкото бяхме срещу Турция, за да постигнем желания резултат", заяви Попович. Той добави, че неговият тим е уверен, че притежава способността да затрудни американците и иска той да играе сякаш принадлежи на голямата сцена. "Искаме да си заслужим уважението. Занем, че с нашите представяния можем да поставим австралийския футбол на световната карта и това се стремим да направим", добави селекционерът.

Победа за Австралия ще осигури на състава на Попович класиране за шестнайсетинафиналите, но защитникът Хари Сутар, който изведе тима с капитанската лента срещу Труция, отказа да гледа отвъд мача в петък. "Не мислим за бъдещето изобщо. Важен е само мачът утре и това как подходим към него, как започнем играта. Момчетата се вълнуват, но трябва да запазим баланс между вълнението и спокойствието", каза Сутар. След двубоя със САЩ, Австралия ще се изправи срещу Парагвай на 26 юни за последната си среща от груповата фаза.

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Снимки: Gettyimages