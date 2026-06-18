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"Вабанк": Реален претендент за световната титла ли е Англия и ще стигне ли само Меси на Аржентина

  • 18 юни 2026 | 16:58
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Поредното издание на „Вабанк“ постави фокуса върху най-актуалните теми от Световното първенство, а основният акцент закономерно падна върху впечатляващия старт на Англия и победата с 4:2 над Хърватия. Едната позиция е, че „трите лъва“ за първи път от доста време изглеждат като отбор с ясно изградена идея и разпознаваем стил на игра, а другата, че отново селекцията на Томас Тухел ще си остане само с големите очаквания и солидна демонстрация на самочувствие без особено покритие.

Разрази се интересен спор и около съдийството на шампионата. В студиото беше повдигнат въпросът дали големите футболни сили не получават известно предимство от арбитрите в ключови ситуации. Като примери бяха посочени спорната пребита дузпа в полза на Англия и ситуацията с Лионел Меси, който според мнозина е избегнал заслужен картон. Темата предизвика оживен дебат дали става въпрос за случайни съдийски решения или за тенденция, която неизменно се появява на големите форуми, когато става въпрос за най-популярните национални отбори и най-големите звезди на световния футбол.

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Разбира се, нямаше как вниманието да не бъде насочено и към вечния спор в последните почти две десетилетия - темата свързана с качествата и приноса към отборите им на Лионел Меси и Кристиано Роналдо. В момента легендарният нападател на Португалия помага ли на отбора или по-скоро пречи? А аржентинската икона може ли отново да изведе „гаучосите“ до световния връх? Макар годините да напредват, представянето на Меси показва, че той продължава да бъде играчът, който може да решава мачове с едно действие и да променя хода на цели турнири, докато очевидно при Роналдо вече не е така. Дали пък обаче още в следващия мач нападателят на Ал-Насър няма да опровергае критиците си? Споделете в коментарите вашето мнение по темите.

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