САЩ и Австралия ще искат да затвърдят отличното начало

Съдомакините на Световното първенство САЩ и Австралия се изправят един срещу друг в любопитен мач от група "D", който ще се играе в Сиатъл от 22:00 часа българско време. Победителят в този сблъсък до голяма степен ще си гарантира първото място и сигурно класиране в следващата фаза, предвид впечатляващите победи, които двата отбора записаха на старта.

Отборът на САЩ стартира домашното първенство ударно и за първи път в историята си отбеляза четири гола в един мач от Световно първенство при победата с 4:1 над Парагвай. С този резултат американците изравниха и най-голямата си победна разлика на световни финали, постигана преди това при две победи с по 3:0 през далечната 1930 г. Именно оттогава датира и последният случай, в който САЩ записват поредни победи на Мондиал.

Евентуален успех тук ще сложи край на тази суша и ще донесе на тима две победи в рамките на един турнир за първи път от достигането на четвъртфиналите през 2002 г. Американците са изиграли 19 поредни мача на родна земя (11 победи, 2 равенства, 6 загуби), а сега към дългия списък с посетени градове ще добавят и Сиатъл, където се намират в серия от седем поредни победи.

Австралия пък изненада Турция с 2:0 в първия си мач, записвайки втора чиста мрежа и трета победа в последните си осем срещи (3 победи, 1 равенство, 4 загуби). Тази серия започна с приятелска загуба с 1:2 именно от САЩ. Вдъхновени от някои смели треньорски решения, като например включването на третия вратар Патрик Бийч като титуляр за сметка на капитана Матю Райън, австралийците взеха три точки в откриващия си мач на Световно първенство за първи път от 2006 г. насам. Сега тимът е спечелил три от последните си четири мача на световни финали.

Това е първата среща между двата отбора на Световно първенство. Досега те са се срещали в четири приятелски мача, като САЩ печелят последните два през юни 2010 г. и октомври 2025 г. Звездата на САЩ Кристиан Пулишич е под въпрос за двубоя, след като напусна терена на полувремето при победата над Парагвай заради проблем с прасеца. Нападателят на Австралия Мохамед Туре също е в надпревара с времето, за да бъде готов за мача.

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