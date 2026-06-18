Семейството на Меси с официално изявление относно състоянието на баща му

Семейството на Лионел Меси излезе с официално изявление в четвъртък, за да потвърди информациите за влошеното здравословното състояние на бащата на футболиста Хорхе Меси и същевременно да призове за уважение на фона на многобройните спекулации, появили се през последните часове относно таткото на аржентинския футболист.

Чрез съобщение, разпространено от най-близкото им обкръжение, семейството потвърди, че 68-годишният Хорхе Меси в момента преминава през „здравословна ситуация“, но същевременно отправи успокоително послание, уверявайки, че той е под лекарско наблюдение и възстановяването му протича благоприятно. „В момента той е под лекарско наблюдение, възстановява се и се развива благоприятно в рамките на състоянието си“, се посочва в изявлението.

Семейството също така използва възможността да изрази своето недоволство от определени информации, публикувани наскоро. В текста се изразява съжаление за появата на слухове и непроверени версии по въпрос, който те считат за строго личен: „Искаме да изразим дълбокото си недоволство от липсата на чувствителност, уважение и скрупули, с които някои хора третираха една строго лична и семейна ситуация“, се казва в съобщението.

Освен това, обкръжението на Меси пожела да уточни, че само най-близките роднини знаят с точност актуалното състояние на Хорхе Меси. Поради тази причина те призоваха всяка информация, която не идва от официални източници, да се приема с повишено внимание.

„Семейството желае да уточни, че само най-близките му разполагат с реална и точна информация за състоянието на Хорхе. Следователно всяка версия, изявление или информация, която не произхожда от самото семейство и съответните му канали, не трябва да се счита за валидна или достоверна“, се добавя в изявлението.

Посланието завършва с призив за отговорност и човечност по въпрос, свързан със здравето на човек, както и с благодарност за многобройните изрази на подкрепа, получени през тези дни.

„Искрено благодарим за изразите на обич, уважение и загриженост, които получихме, и молим да се запази поверителността, конфиденциалността и личното пространство на Хорхе и на цялото му семейство по време на този процес“, посочва семейството.

Меси се разплакал заради баща си след първия си гол на Мондиал 2026

Сълзите на Лео

Изявлението помага да се разбере и един от най-въздействащите моменти от дебюта на Аржентина на Световното първенство. След като отбеляза първия от трите гола в своя хеттрик, Лео Меси се разплака на терена.

В микс зоната след мача самият аржентински капитан обясни, че тези сълзи нямат нищо общо с футбола: „Причината е напълно извън спорта, преживях няколко трудни, сложни дни“, призна той на пресконференцията, без да навлиза в повече подробности.

Сега, след съобщението на семейството за здравословното състояние на Хорхе Меси, емоционалният товар, който е носил играчът от Росарио в дните преди старта на Мондиала, става по-разбираем.

Хорхе, ключова фигура

Фигурата на Хорхе Меси е била фундаментална през цялата кариера на Лео Меси. Освен че е негов баща, в продължение на десетилетия той е ключов елемент в професионалното управление на капитана на аржентинския национален отбор и един от основните събеседници на клубовете на сина му през различните етапи на звездата както в Барса, така и в ПСЖ и Интер Маями.

За момента семейството не е предоставило повече подробности за естеството на медицинската ситуация и увери, че всяка важна новина ще бъде съобщена чрез официалните им канали.

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