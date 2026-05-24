Звезди от Висшата лига: Очакваме с нетърпение да пристигнем в Бургас

Звездите от английската Висша лига Уес Браун и Якубу Айегбени се присъединяват към благотворителната кауза на Фондация "Стилиян Петров". Двамата отправиха поздрав към българската публика с видеообръщение, записано непосредствено след поредния им успешен благотворителен мач в чужбина.

Следващата голяма спирка на футболните легенди е Бургас, стадион "Лазур", където на 6 юни от 17:00 ч. предстои благотворителният "Мач на Надеждата".

Трима добре познати футболисти идват на "Лазур" за "Мача на Надеждата"

„Още един благотворителен мач приключи. Момчетата бяха изключителни“, сподели Стилиян Петров във видеото, след което легендарният бранител на "Манчестър Юнайтед" Уес Браун и нигерийският нападател Якубу Айегбени с ентусиазъм потвърдиха пристигането си в България: „Бургас, 6-и юни! Ще бъде страхотен ден, страхотно събитие. Всички го очакваме с нетърпение!“

Очаква се в следващите дни да бъде обявен пълният списък със звездни участници, както и допълнителни детайли за програмата на събитието.

Бербатов: Елате на "Лазур" и бъдете част от една благородна кауза!

Как да закупите билети и да подкрепите каузата?

За да бъде подкрепата максимално достъпна за всички, организаторите предлагат няколко удобни начина за закупуване на билети:

· Онлайн: В сайта на Eventim.bg.

· В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1.

· На място в Бургас: На физическите каси на „Часовника“ и на касата на Операта.

· Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват физически на стадиона, но искат да подкрепят каузата от разстояние, в сайта на Eventim.bg са достъпни и виртуални билети.

Важно: Всеки, който желае да помогне, може да се включи и в активната SMS кампания, като изпрати съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).