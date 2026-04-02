Феновете могат да подкрепят "Мача на надеждата" и с виртуални билети

  2 апр 2026 | 11:33
Билетите за благотворителния "Мач на надеждата", който ще се проведе в Бургас на 6 юни, са вече в продажба, съобщиха организаторите от Фондация "Стилиян Петров". Пропуските за срещата могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските обекти, а ценовите категории по сектори са следните:

Сектор А  (блокове 3, 4, 5 и 6) – 40€
Сектор А (блокове 1, 2, 7 и 8) – 30€
Сектор В – 20€
Сектор Б – 12€
Сектор Г – 12€

Освен физическите билети, които ще осигуряват достъп до стадион "Лазур", за мача е предвидена и продажбата на виртуални билети, с които съмишленици от цял свят ще могат да се включат и да станат част от благотворителната кауза.

Събраните средства ще бъдат разпределени в три посоки: Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас; Финансова и морална подкрепа за футболистите Любослав Пенев и Петър Хубчев, които водят своята битка с рака; Директна помощ за пациенти, които в момента преминават през трудното изпитание на коварната болест.

Припомняме, че по време на "Мача на надеждата" в София бяха събрани близо половин милион евро, които вече подпомагат десетки клиники и стотици пациенти в цялата страна.

