Трима добре познати футболисти идват на "Лазур" за "Мача на Надеждата"

Списъкът с участници в благотворителния "Мач на Надеждата" се разшири с още три имена. Събитието ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас.

Ивайло Петков – Трикратен шампион на България с Литекс, шампион на Турция с гранда Фенербахче и бивш капитан на руския Кубан. Записва над 60 мача за националния отбор, с който участва на Мондиал '98 и Евро 2004.

Георги Чиликов – Един от най-изявените родни нападатели, шампион и голмайстор №1 на България за 2003 г. с Левски. Има над 100 гола в кариерата си и е част от състава на страната ни за Евро 2004.

Милен Петков – Футболист №1 на "А" група за сезон 1998/99 и основен двигател в халфовата линия на ЦСКА. Постига сериозни успехи в гръцкия гранд АЕК (Атина), като има 41 мача за България и участия на две големи първенства (Мондиал'98 и Евро 2004).

Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов, Валентин Илиев, Пламен Крумов Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Благотворителният „Мач на Надеждата“ ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:



- Подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас;

- Подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев;

- Помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Информация за билетите:



Онлайн: В сайта на Eventim.bg;

В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, Технополис, Orange, Office 1;



В град Бургас: Физически каси на "Часовника" и на касата на Операта;



Виртуални билети: За тези, които искат да подкрепят каузата от разстояние, са налични виртуални билети в сайта на Eventim.bg;



Още начини да подкрепите каузата:



Дарителска кампания: Можете да подкрепите каузата и чрез изпращане на SMS с текст DMS STAN на номер 17 777 срещу 1.02 евро за съобщение.



Банков превод: Можете да направите директно дарение по сметката на Фондация "Стилиян Петров": IBAN: BG41 UNCR 7000 1525 3804 95