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Съставите на Англия и Хърватия

  • 17 юни 2026 | 21:49
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Англия и Хърватия излизат един срещу друг на „АТ&Т Стейдиъм“ в Арлингтън, Тексас, в първи двубой от група "L". Още след жребия този сблъсък бе сочен като един от най-интересните в цялата групова фаза на турнира. През последните години съперничеството между двата европейски тима е много сериозно, макар че това е едва втората им среща на финали на световни първенства.

Първата остава завинаги в историята – полуфиналът в Москва през 2018 г., когато Хърватия разби мечтите на Англия с победа 2:1 след продължения. Тогава головете на Иван Перишич и Марио Манджукич пратиха „ватрените“ на исторически финал. Англия успя да вземе частичен реванш на Евро 2020, побеждавайки с 1:0 с гол на Рахийм Стърлинг, но раната от 2018-а все още напомня за себе си. Общо в историята това е 12-ият мач между двата тима, като Англия има леко предимство в общия брой победи.

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Англия стана първият европейски отбор, който си осигури класиране на Мондиал 2026, но продължава да чака първия си трофей от 60 години. Авторитетът на Хърватия на големи първенства говори сам за себе си, след като отборът спечели медали на световните шампионати през 1998-а, 2018-а и 2022-ра, както в Лигата на нациите през сезон 2022/23. Хърватите нямат загуба в груповата фаза на последните два мондиала.

Още преди два дни английските медии разкриха какъв ще е стартовият състав на Томас Тухел. И се оказаха прави. Германецът залага като титуляр на новото попълнение на Барселона Антъни Гордън, който е предпочетен отляво на атаката за сметка на Маркъс Рашфорд, който също през последния сезон игра за каталунците. Нони Мадуеке ще действа по другия фланг на атаката, тъй като неговият съотборник в Арсенал Букайо Сака все още не е в оптимално физическо състояние. Разбира се, атаката е водена от Хари Кейн.

5 Англия - Хърватия

В халфовата линия големият въпрос бе дали ще стартира Джуд Белингам, или Тухел ще заложи на Морган Роджърс. Титуляр е звездата на Реал Мадрид.

В центъра на защитата започват Езри Конса и опитният Джон Стоунс. Бранителят на Астън Вила е предпочетен пред Марк Геи. Като крайни бранители стартират Рийс Джеймс и Нико О'Райли, а под рамката на вратата традиционно застава Джордан Пикфорд.

Това са същите 11, с които Англия започна и в последната контрола срещу Коста Рика.

Златко Далич залага на схема с трима централни бранители. Изненадата е, че Матео Ковачич остава на пейката за началото. Вместо него е предпочетен Петър Сучич. Ветеранът Лука Модрич очаквано е титуляр в първия мач от петото световно първенство за него. На върха на атаката започва Петър Муса. Пашалич и Батурина ще имат малко по-офанзивни функции и ще го подпомагат от задни позиции.

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Снимки: Imago

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