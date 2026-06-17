Шампионът на Беларус или Румъния чака Левски във втория кръг на ШЛ

Левски ще се изправи срещу победителя от двойката МЛ Витебск- Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, ако успее да преодолее Борац (Баня Лука) преди това. Това отреди тегленият днес жребий в Нион.

“Сините” бяха поставени във втория предварителен кръг, тъй като ще вземат коефицента на Борац при успех на старта в ШЛ. Първите срещи от тази фаза на турнира ще се играят на 21/22 юли в София, а реваншите седмица по-късно на 28 или 29, когато Левски ще гостува.

МЛ Витебск стана шампион на Беларус през изминалата 2025 година, детронирайки Динамо (Минск). В момента отборът е втори в класирането след 11 изиграни двубоя.



Университатя (Крайова) също триумфира в Румъния с шампионската титла, като спечели с 4 точки преднина пред Университатя (Клуж). Румънският тим игра в основната фаза на Лигата на конференциите миналата година. Там отборът записа едно равенство с Ноа, две победи над Рапид (Виена) и Майнц и три загуби - срещу АЕК, Спартак (Прага) и Ракув.

Ето останалите потенциални съперници на Левски:



победителят от Викингур - Гьор Ето

победителят от Кайрат Алмати - Сутиеска (Никшич)

победителят от Флора Талин - Иберия 1999 Тбилиси

победителят от Петрокуб - Егнатия

Тюн

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