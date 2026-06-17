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Защитник се разделя с Черно море

  • 17 юни 2026 | 17:18
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Защитник се разделя с Черно море

Защитникът Росен Стефанов вече няма да бъде част от състава на Черно море, научи Sportal.bg. Младият бранител се разделя с варненския клуб след няколко сезона в представителния тим на „моряците“.

Стефанов е сред юношите на Черно море, които успяха да се наложат в мъжкия футбол. Централният защитник премина през школата на клуба, след което направи своя дебют за първия отбор през сезон 2021/22 и постепенно натрупа опит в efbet Лига.

Футболистът е бивш младежки национал на България, като получаваше редовни повиквателни за селекцията до 21 години.

Росен Стефанов е роден през 2002 година и играе на поста централен защитник.

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