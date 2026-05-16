Обявиха още три имена, които застават зад "Мача на Надеждата"

Фондация „Стилиян Петров“ има удоволствието да обяви имената на поредните трима футболисти, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни 2026 г. на стадион "Лазур""в Бургас. Към отбора на България се присъединяват доказани професионалисти и шампиони:

Илия Груев

Един от най-подготвените български футболни специалисти, Илия Груев преминава успешно от интелигентен полузащитник към уважаван треньор в Германия. Преминал през школите и мъжките състави на Левски, Славия, Локомотив (София), Монтана и Нефтохимик, с който печели два пъти Купата на ПФЛ, той натрупва сериозен опит и в Германия с тимовете на Дуисбург, Юрдинген и Рот-Вайс Ерфурт. След края на активната си кариера се утвърждава като успешен треньор и асистент в клубове като Хайдук (Сплит) и Кайзерслаутерн, а като старши треньор на Дуисбург печели уважението на фенове и специалисти в Германия със своята методология и професионализъм.

Михаил Александров

Михаил Александров е един от най-интелигентните и поливалентни български полузащитници в съвременната ни история. Юноша на ЦСКА и част от школата на Борусия Дортмунд по времето на Юрген Клоп, той се превръща в ключова фигура в златния период на Лудогорец, записвайки четири поредни титли и паметни участия в групите на Шампионската лига. Кариерата му продължава успешно в чужбина, където печели две титли и купа с полския гранд Легия (Варшава). Дългогодишен национал на България, Александров винаги се е отличавал със скорост, тактическа зрялост и изключителни лидерски качества.

Мариян Христов

Мариян Христов е един от най-силните и обичани български полузащитници, известен със своята мощ, техника и изключителен голов усет. След силните си години в Славия и Левски, той прави впечатляваща кариера в Германия с екипите на Кайзерслаутерн и Волфсбург. През 1998 г. той постига исторически успех, ставайки шампион на Бундеслигата с Кайзерслаутерн – триумф, който го превръща в първия и единствен българин с тази титла. С националния отбор на България записва 45 мача и е неизменна част от състава на Мондиал 1998 и Евро 2004.

Илия Груев, Михаил Александров и Мариян Христов се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли и Били Уингроув.

Благотворителният „Мач на Надеждата“ ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

Подпомагане на Комплексния онкологичен център в Бургас;

Подкрепа за лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев;

Помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Информация за билетите:

Онлайн: В сайта на Eventim.bg ;

В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV , Технополис , Orange , Office 1 ;

В град Бургас: Физически каси на „Часовника“ и на касата на Операта ;

Виртуални билети: За тези, които искат да подкрепят каузата от разстояние, са налични виртуални билети в сайта на Eventim.bg;

Още начини да подкрепите каузата:

Дарителска кампания: Можете да подкрепите каузата и чрез изпращане на SMS с текст DMS STAN на номер 17 777 срещу 1.02 евро за съобщение.

· Банков превод: Можете да направите директно дарение по сметката на Фондация „Стилиян Петров“: IBAN: BG41 UNCR 7000 1525 3804 95