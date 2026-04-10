Иванков, Тунчев и Кишишев идват на "Лазур" за "Мача на Надеждата"

Фондация "Стилиян Петров" с голямо удоволствие обявява имената на поредните три големи фигури, които ще подкрепят благотворителния "Мач на Надеждата" на 06.06.2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас. Към звездния отбор се присъединяват:

Стягат "Лазур" за "Мача на Надеждата", работни групи освежават съоръжението

Димитър Иванков

Легендарен вратар, юноша и дългогодишен капитан на "Левски" с над 200 мача за "сините". Трикратен шампион на България и петкратен носител на Купата на страната, той постига исторически успехи и в Турция, печелейки Купата с "Кайзериспор" и шампионската титла с "Бурсаспор". С изумителните 42 гола в кариерата си, Иванков е номер 1 в Европа и сред най-добрите вратарите-голмайстори в света. За националния отбор на България записва 64 участия.

Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев

Радостин Кишишев

Един от най-успешните ни легионери на Острова и любимец на бургаската публика, Кишишев се завръща на "Лазур". Той е сред българите с най-много мачове в английската Висша лига. В Англия носи цветовете на "Чарлтън", "Лийдс", "Лестър" и "Брайтън". Трикратен шампион на България с "Литекс", той е ключова фигура за националния ни отбор с 88 участия, включително на Евро 96 и Мондиал 98. Известен със своята неизчерпаема енергия, той остава пример за професионализъм.

Александър Тунчев

Един от най-интелигентните български защитници, двукратен шампион на страната с отборите на ЦСКА и "Локомотив" (Пловдив). С "армейците" печели още Купата и Суперкупата на България през 2006 г. Тунчев остави сериозна следа и в английския футбол като стълб в отбраната на "Лестър Сити". Бивш национал и настоящ успешен треньор, той е сочен за пример за тактическа зрялост и непримирим дух.

Петров разкри част от участниците в "Мача на надеждата" в Бургас

Димитър Иванков, Радостин Кишишев и Александър Тунчев се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за:

Подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

Финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната лична битка с болестта;

Директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билети: Вече в продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg .