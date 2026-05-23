Георги Чиликов с призив към Бургас: За мен е чест да се завърна на "Лазур"!

Бившият национал и любимец на футболните фенове Георги Чиликов обяви официално подкрепата си към благотворителната инициатива "Мач на Надеждата". Събитието, организирано от Фондация "Стилиян Петров", ще се проведе на 6 юни на емблематичния стадион "Лазур" в град Бургас от 17:00 ч.

Трима добре познати футболисти идват на "Лазур" за "Мача на Надеждата"

В специално видеообръщение Чиликов не скри вълнението си от своето завръщане на терена:



"За мен е чест да се завърна на стадион „Лазур“ по повод „Мача на Надеждата“, организиран от фондация „Стилиян Петров“. Призовавам всички мои съграждани, и не само, да се съберем на 6 юни в град Бургас. Подкрепям тази кауза, защото никой не трябва да е сам в битката срещу рака. Не сте сами!".

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичнен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

Как да закупите билети и да подкрепите каузата?

За да бъде подкрепата максимално достъпна за всички, организаторите предлагат няколко удобни начина за закупуване на билети:

- Онлайн: В сайта на Eventim.bg.

- В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1.

- На място в Бургас: На физическите каси на „Часовника“ и на касата на Операта.

- Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват физически на стадиона, но искат да подкрепят каузата от разстояние, в сайта на Eventim.bg са достъпни и виртуални билети.

Стартира национална DMS кампания за "Мача на Надеждата"

Важно: Всеки, който желае да помогне, може да се включи и в активната SMS кампания, като изпрати съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).