Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Мартин Петров: Да напълним "Лазур" и още веднъж да докажем, че сме хора!

  • 24 апр 2026 | 11:15
  • 668
  • 1

Вълната от подкрепа към "Мача на Надеждата", организиран от Фондация "Стилиян Петров", продължава да расте. След емоционалното обръщение на Димитър Бербатов, към каузата се присъедини и друга легенда на българския футбол – Мартин Петров.

Петров изпрати силно послание към феновете директно от Мадрид:

"Да напълним "Лазур", да покажем подкрепа и още веднъж да докажем, че сме хора".

Още три големи имена ще участват в "Мача на Надеждата" на "Лазур"

На 6 юни 2026 г. стадион "Лазур" в Бургас ще се превърне в арена на доброто. Тазгодишното издание на "Мача на Надеждата" има ясни цели, насочени към подобряване на онкологичната грижа в региона и подкрепа на любими спортни личности.

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Основни цели на благотворителната кампания:

- Подкрепа за "Комплексен онкологичен център" – Бургас;
- Подкрепа за пациентите: Директна помощ за хора с онкологични заболявания;
- Подкрепа за легендарните Петър Хубчев и Любослав Пенев в техните лични битки с болестта;

Билети: В мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

