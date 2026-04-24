Мартин Петров: Да напълним "Лазур" и още веднъж да докажем, че сме хора!

Вълната от подкрепа към "Мача на Надеждата", организиран от Фондация "Стилиян Петров", продължава да расте. След емоционалното обръщение на Димитър Бербатов, към каузата се присъедини и друга легенда на българския футбол – Мартин Петров.

Петров изпрати силно послание към феновете директно от Мадрид:

"Да напълним "Лазур", да покажем подкрепа и още веднъж да докажем, че сме хора".

На 6 юни 2026 г. стадион "Лазур" в Бургас ще се превърне в арена на доброто. Тазгодишното издание на "Мача на Надеждата" има ясни цели, насочени към подобряване на онкологичната грижа в региона и подкрепа на любими спортни личности.

Основни цели на благотворителната кампания:

- Подкрепа за "Комплексен онкологичен център" – Бургас;

- Подкрепа за пациентите: Директна помощ за хора с онкологични заболявания;

- Подкрепа за легендарните Петър Хубчев и Любослав Пенев в техните лични битки с болестта;

Билети: В мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн на eventim.bg.