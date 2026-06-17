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Официално: Дунав (Русе) привлече Илкер Будинов

  • 17 юни 2026 | 16:58
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Официално: Дунав (Русе) привлече Илкер Будинов

Дунав (Русе) обяви Илкер Будинов за своето най-ново попълнение. 25-годишният защитник за последно игра в Спартак (Варна), където записа 15 мача и 1 гол в efbet Лига. Той е юноша на Лудогорец.

Дунав запазва ядрото си
Дунав запазва ядрото си

Ето какво пишат от Дунав:

ДОБРЕ ДОШЪЛ В НАШЕТО СЕМЕЙСТВО, ИЛКЕР!

Дунав привлече Илкер Будинов, който ще подсили състава на Емануел Луканов за предизвикателствата в Първа лига!

Роденият в Търговище състезател е продукт на школата на Лудогорец и натрупа сериозен опит в професионалния футбол с екипите на Лудогорец, Спартак Варна, Пирин Благоевград, Етър, Ботев Враца, Арда и Хебър. През кариерата си той е преминал през множество битки на най-високо ниво в българския футбол, което го превръща в ценно попълнение за нашия отбор.

Будинов е футболист, който може да покрива няколко позиции по десния фланг. Неговите скорост, енергия и работоспособност го правят играч, способен да бъде полезен както в защита, така и в атакуващата фаза на играта.

В Дунав вярваме, че успехът се гради от характери. От хора, които не се страхуват от работа, отговорност и битка за всяка топка. Именно такъв футболист е Илкер Будинов.

Добре дошъл в Русе, Илкер!

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