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  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 срещу палач на Левски в ЛК

ЦСКА 1948 срещу палач на Левски в ЛК

  • 17 юни 2026 | 15:34
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ЦСКА 1948 ще излезе срещу Спартак (Търнава) във втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Това отреди днешният жребий в Нион, като мачовете ще се играят на 23 и 30 юли. "Червените" от Бистрица първо ще гостуват в Словакия, а след това приемат своя съперник на Националния стадион "Васил Левски".

Спартак (Търнава) елиминира Левски преди 15 г. в драматичен мач от Лига Европа - тогава българският отбор отпадна в Словакия след изпълнения на дузпи. Сред стълбовете в тима от Търнава е бившият полузащитник на "сините" Роман Прохазка. Любопитно е, че през зимата ветеранът гледаше отстрани с контузия проверката на своя тим срещу ЦСКА 1948 в Белек, но срещата беше прекратен заради силен дъжд.

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