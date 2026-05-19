Шеф в ЦСКА: Напълнете "Лазур" и не се делете на "сини" и "червени"!

  • 19 май 2026 | 12:51
Техническият директор на ЦСКАМихаил Александров, подкрепи „Мача на Надеждата“, организиран от Фондация „Стилиян Петров“. Благотворителното събитие ще се състои на 6 юни от 17:00ч. на стадион „Лазур“ в Бургас. Всички събрани средства ще бъдат дарени за хора, борещи се с онкологични заболявания.

„За мен е огромна чест и привилегия да бъда част от „Мача на Надеждата“, макар и този път извън организацията на това прекрасно събитие. Стилиян Петров и неговата фондация за пореден път подават ръка на хората с различни онкологични заболявания и тяхната инициатива не трябва да бъде подмината от всички нас! Аз, като много други като вас, съм имал близък човек, който се е борил с онкологично заболяване, и знам колко важна е подкрепата на всички тези хора. В същото време Любо Пенев и Петър Хубчев са били мои селекционери в националния отбор на България и моята подкрепа към тях ще бъде една идея по-специална.

Купувайте билети и напълнете стадиона – не само за да видите спектакъл, ами защото тези хора имат нужда от надежда! Нека този мач не се делим на сини и червени, а на хора, които имат нужда от помощ, и хора, които са готови да им я дадат! Всички тези, които са готови да дадат надежда, ще се чакаме на 6 юни на стадион „Лазур“ в град Бургас за „Мача на Надеждата“. Подкрепете „Мача на Надеждата“, защото хора като Стилиян Петров, Любо Пенев и Петър Хубчев го заслужават! Не само защото бяха велики футболисти и спортисти, ами защото са и велики хора“.

Билети и начини за подкрепа

Билети за „Мача на Надеждата“ се предлагат онлайн в сайта на Eventim.bg, както и в партньорската мрежа на Eventim – бензиностанции OMV, Технополис, Orange и Office 1.

В Бургас билети могат да бъдат закупени и от физическите каси на „Часовника“ и Операта.

За всички, които искат да подкрепят каузата от разстояние, са налични и виртуални билети в сайта на Eventim.bg.

Дарения могат да бъдат направени и чрез SMS с текст DMS STAN на номер 17 777 на стойност 1.02 евро за съобщение.

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

